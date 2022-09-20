Пешеходный мост на улице Турусбекова-Манаса открыт

Мэрия столицы сообщает, что состоялось открытие пешеходного моста по улице Турусбекова-Манаса через Большой Чуйский канал.

По проекту на месте старого пешеходного моста построен автомобильный. Длина после реконструкции составляет 36,5 метров, а ширина – 11 метров, также с обеих сторон имеется безопасный пешеходный переход шириной по 2,25 метров.

Отметим, в рамках реализации второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" реконструкция прошла по улице Турусбекова-Манаса от улицы Ташкентской до улицы Щербакова, протяженностью 2,23 километра.

Дорожно-строительные работы проводила подрядная организация China Road and Bridge Corporation за счет грантовых средств КНР.

А демонтаж аварийного моста проводился со стороны управления капитального строительства мэрии города Бишкек.