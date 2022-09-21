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Для пострадавших во время конфликта заработала "горячая линия" омбудсмена

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- Бермет Таалайбекова
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Аппарат омбудсмена начал сбор всех случаев нарушений прав человека в связи с вооруженным нападением Республики Таджикистан на нашу страну. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

По ее данным, в связи с вооруженным нападением Республики Таджикистан на мирных граждан Кыргызстана в приграничных районах Баткенской области, обстрела в Чон-Алайском районе Ошской области аппарат акыйкатчы проводит постоянный парламентский контроль за защитой законных интересов пострадавших, мониторинг соблюдения прав и свобод мирных жителей, подвергшихся вынужденному перемещению.

Заместитель омбудсмена А. Колопов вместе с тремя сотрудниками центрального аппарата омбудсмена 19 сентября откомандированы в Ошскую область для проведения мониторинга и оценки условий жизни эвакуированных жителей с территорий вооруженного нападения. В ближайшие дни они поедут в Баткенскую область и продолжат работу с пострадавшим населением.

Все кто, подвергся вынужденному перемещению, эвакуации, а также неправительственные организации, волонтеры и журналисты, могут обращаться круглосуточно в аппарат омбудсмена за юридической консультацией по каждому случаю нарушения прав человека или поддержкой в восстановлении нарушенных прав на "горячую линию" по номеру: 115 (звонок бесплатный) или вотсап номер: 0555-00-16-09.


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URL: https://www.vb.kg/422803
Теги:
Баткенская область, нарушения, омбудсмен, права человека, приграничные конфликты
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