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Задержан владелец аккаунта, распространявший запрещенные материалы

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- Назгуль Абдыразакова
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В аэропорту города Оша задержан прилетевший авиарейсом "Новосибирск - Ош" гражданин КР Ж.М.П., который занимался распространением материалов, запрещенных религиозно-экстремистских и террористических организаций. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, по результатам проведенной соответствующей теологической экспертизы в публикуемых через аккаунт материалах обнаружены символики религиозно-экстремистских организаций, а также призывы экстремистского характера.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС.


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URL: https://www.vb.kg/422804
Теги:
ГКНБ, задержание, Ош
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