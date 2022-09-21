Задержан владелец аккаунта, распространявший запрещенные материалы

В аэропорту города Оша задержан прилетевший авиарейсом "Новосибирск - Ош" гражданин КР Ж.М.П., который занимался распространением материалов, запрещенных религиозно-экстремистских и террористических организаций. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, по результатам проведенной соответствующей теологической экспертизы в публикуемых через аккаунт материалах обнаружены символики религиозно-экстремистских организаций, а также призывы экстремистского характера.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС.