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В Бишкеке пройдет спектакль-реквием

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- Назгуль Абдыразакова
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25 сентября в 19.00 в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева пройдет показ легендарного спектакля "Материнское поле", посвященный матерям, потерявших своих сыновей в Баткенской трагедии и 75-летию выдающейся кыргызской балерины, народной артистки СССР, лауреата Государственной премии СССР, лауреата премии имени Ленинского комсомола Кыргызстана, лауреата Международной премии имени Айтматова Айсулу Токомбаевой. Об этом сообщает руководитель литературно-драматургической части театра Елена Мягкова.

Драматическая судьба простой кыргызской женщины Толгонай, потерявшей в Великой Отечественной войне мужа и троих сыновей, нашла яркое сценическое воплощение в постановке народного артиста Кыргызской Республики, лауреата Государственной премии СССР Урана Сарбагышева. Айсулу Токомбаева стала первой и непревзойденной исполнительницей главной роли! Айсулу Токомбаева танцевала партию Толгонай вдохновенно, выразительно, вложив всю силу и мощь своего артистического таланта и темперамента. Теперь на сцену выйдет молодое поколение талантливых танцовщиков: заслуженная артистка КР Асель Айдарова (Толгонай), Дарика Дунганова (Алиман), Тилек Кийизбаев (Суванкул), Руслан Алжанов (Касым), лауреат Международных конкурсов Фарух Садыркулов (Майсалбек, Солдат), Санжар Омурбаев (Жайнак), Атабек Садыркулов (Чабан). Толгонай в прологе исполнит Салима Маматова, а вокализ солистка оперы Оксана Шутова. Дирижер – заслуженный артист КР Нурматбек Полотов. Главный хормейстер – народный артист КР Карагул Тиленчиев. Вход для всех зрителей свободный.


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URL: https://www.vb.kg/422806
Теги:
Бишкек, Театр оперы и балета, спектакль
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