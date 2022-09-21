Садыр Жапаров встретился с президентом Турции во время сессии ООН

Президент Садыр Жапаров на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходящей в городе Нью-Йорк, встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, главы государств обсудили текущее состояние и перспективы кыргызско-турецкого двустороннего и многостороннего сотрудничества и другие актуальные вопросы взаимодействия.

Кроме того, обменялись мнениями в связи с недавними трагическими событиями на кыргызско-таджикской государственной границе.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что таджикская сторона заблаговременно вывела свои войска к кыргызской границе и атаковала пограничные и гражданские объекты и населенные пункты на кыргызской территории, используя свои вооруженные силы и тяжелую военную технику. При этом он подчеркнул, что боевые действия происходили на кыргызской территории.

Садыр Жапаров акцентировал внимание на том, что созданная таджикской стороной ситуация привела к невосполнимым жертвам среди гражданского населения, потерям военнослужащих, серьезному ущербу военной и гражданской инфраструктуры.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил Садыру Жапарову глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Лидеры стран условились продолжить активное взаимодействие по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.