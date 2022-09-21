На Иссык-Куле милиционеры по горячим следам раскрыли ночной разбой

Как сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области, 20 сентября в ОВД города Каракола с заявлением обратился 75-летний житель поселка Каракол-Пристань. В своем заявлении пожилой человек указал, что в ночь с 19 на 20 сентября трое неизвестных азиатской национальности, проникнув в дом, избили его железной трубой и силой завладели мобильным телефоном, паспортом, пенсионной картой и денежными средствами в размере 6 тысяч 280 сомов.

Заявление было зарегистрировано ЕРП ОВД города Каракола, возбуждено уголовное дело по статье 207 (Разбой) уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В целях своевременного раскрытия особо тяжкого преступления в отношении пожилого человека была создана следственно-оперативная группа из числа опытных оперативников и следователей УВД Иссык-Кульской области и ОВД города Каракола.

В ходе принятых мер сотрудниками уголовного розыска за короткое время были установлены и задержаны подозреваемые. По подозрению в совершении данного преступления в следственную службу ОВД города Каракола были доставлены жители города Каракол 19-летний Б.Д., 17-летний И.Н. и 20-летний житель поселка Каракол-Пристань Ш.А.

Ведутся следственные мероприятия.