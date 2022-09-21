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Главы таджикской и других диаспор прокомментировали события на границе

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- Жан Алиев
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Представители диаспор Кыргызстана отправили гуманитарную помощь пострадавшим жителям Баткена и также прокомментировали события на границе.

Вице-президент общественного объединения таджиков в Кыргызстане Кадыр Муриватов рассказал, что в Кыргызстане проживает 60 тысяч таджиков, а их общественное объединение работает уже 30 лет.

"После событий, произошедших в Баткенской области, все отделения работающих в столице и в областях начали оказывать помощь пострадавшим и на машинах с Кадамжая и Андарака доставлять ее нуждающимся", - сказал он.

Председатель турецкой диаспоры Атамша Дурсун рассказал, что члены их диаспоры проживают в четырех областях: Чуйской, Таласской, Ошской и Джалал-Абадской. Он выразил соболезнование пострадавшим в Таджикистане и сказал, что диаспора не осталась в стороне и тоже участвует в сборе помощи пострадавшим.

Выступила и председатель Ассоциации казахов в Кыргызстане Гульшат Асылбаева, которая отметила, что вся Ассамблея народа Кыргызстана, в состав которой входит 32 ассоциации, всегда в единстве откликается в таких случаях.

"Такую боль невозможно передать, очень тяжело, когда погибают молодые ребята. Не знаю, кто может остаться равнодушным и в таких случаях нет национальности", - сказала она.


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URL: https://www.vb.kg/422815
Теги:
гуманитарная помощь, Таджикистан, Ассамблея народа Кыргызстана, Кыргызстан
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