Главы таджикской и других диаспор прокомментировали события на границе

Представители диаспор Кыргызстана отправили гуманитарную помощь пострадавшим жителям Баткена и также прокомментировали события на границе.

Вице-президент общественного объединения таджиков в Кыргызстане Кадыр Муриватов рассказал, что в Кыргызстане проживает 60 тысяч таджиков, а их общественное объединение работает уже 30 лет.

"После событий, произошедших в Баткенской области, все отделения работающих в столице и в областях начали оказывать помощь пострадавшим и на машинах с Кадамжая и Андарака доставлять ее нуждающимся", - сказал он.

Председатель турецкой диаспоры Атамша Дурсун рассказал, что члены их диаспоры проживают в четырех областях: Чуйской, Таласской, Ошской и Джалал-Абадской. Он выразил соболезнование пострадавшим в Таджикистане и сказал, что диаспора не осталась в стороне и тоже участвует в сборе помощи пострадавшим.

Выступила и председатель Ассоциации казахов в Кыргызстане Гульшат Асылбаева, которая отметила, что вся Ассамблея народа Кыргызстана, в состав которой входит 32 ассоциации, всегда в единстве откликается в таких случаях.

"Такую боль невозможно передать, очень тяжело, когда погибают молодые ребята. Не знаю, кто может остаться равнодушным и в таких случаях нет национальности", - сказала она.