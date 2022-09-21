Ушел из жизни известный ученый КР, почетный профессор КРСУ Вадим Тутлис

19 сентября в возрасте 87 лет ушел из жизни почетный профессор кафедры философии КРСУ Вадим Петрович Тутлис. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Он был одним из представителей прославленной педагогической династии Тутлисов. У Вадима Петровича было два образования, первое – геологическое и, второе – историческое. В 1959 году он окончил геологический факультет Фрунзенского политехнического института, а в 1963 году окончил исторический факультет Киргизского государственного университета (заочно). После этого он, в составе геологических партий, несколько лет посвятил горным изысканиям на территории республики, что не помешало восхищавшему своими естественнонаучными познаниями геологу защитить в 1967 г. диссертацию "Идейно-исторический крах соглашателей Семиречья в период подготовки и победы Великой Октябрьской социалистической революции" на соискание ученой степени кандидата исторических наук в Институте истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова в Алма-Ате.

С 1999 года Вадим Петрович возглавил кафедру философии и социально-политических наук, которая, отделившись от кафедры психологии и философии, стала одной из ведущих кафедр в республике. Он сумел создать сплоченный коллектив из высокопрофессиональных философов, политологов и социологов. Служение философии стало его жизненно важным делом, которому он посвятил все свои духовные силы, блестящие знания, педагогический талант. Благодаря своим знаниям, опыту, высоким моральным принципам и профессионализму Вадим Петрович пользовался у коллег заслуженным авторитетом и уважением.

Светлая память о Вадиме Петровиче Тутлисе – талантливом педагоге, блестящем руководителе, профессионале своего дела, и просто удивительном человеке – сохранится в наших сердцах, а его имя останется в истории кыргызстанского высшего образования и Кыргызско-Российского Славянского университета.