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Фактчек: Перенес ли президент Таджикистана Эмомали Рахмон инсульт?

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- Бактыгуль Акжолова
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Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон перенес инсульт и состояние его здоровья очень тяжелое. "Сегодня должен был выступить президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Однако, по инсайдерской информации, у Эмомали Рахмон случился инсульт, и мероприятие было отменено из-за ее тяжелого состояния", - говорилось в одном из таких сообщении.

Журналисты издания ПолитКлиника проверили правдивость информации.

"Эмомали Рахмон правит Таджикистаном с 1992 года и внес несколько изменений в Конституцию страны, чтобы расширить свою власть.

В 2021 году на официальном сайте президента Таджикистана не обновлялись фотографии, а когда Эмомали Рахмон не появлялся на публике, говорили, что он болен. Кроме того, некоторые сайты писали, что задача главы государства возложена на его сына Рустама Эмомали. Однако пресс-секретарь президента Абдуфаттох Шарифзода опроверг эту информацию и заявил, что глава страны находится в добром здравии.

Информации о состоянии Эмомали Рахмона в официальных источниках Таджикистана нет.

На официальном сайте Президента Таджикистана с 20 сентября, в 12:30 понедельника по местному времени стало известно, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Эмомали Рахмоном.

Информация в соцсетях о том, что "президент Таджикистана Эмомали Рахмон собирался выступить с обращением к народу, но мероприятие было отменено в связи с тем, что он перенес инсульт и находится в тяжелом состоянии", не подтвердилась. В официальных источниках не было сообщений о том, 19 сентября, президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступит перед народом. 20 сентября, на сайте президента Таджикистана появилась информация о телефонном разговоре Эмомали Рахмона с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым" - пишет ПолитКлиника.


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URL: https://www.vb.kg/422819
Теги:
президент, Таджикистан, Эмомали Рахмон
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