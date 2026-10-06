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Чемпионат мира по конному туризму в Кыргызстане оказался под угрозой срыва

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- Светлана Лаптева
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Чемпионат мира по спортивному туризму на конных дистанциях, который должен пройти в Кыргызстане с 25 по 30 октября, оказался в сложной финансовой ситуации. Организаторы заявляют, что партнеры, ранее обещавшие содействие в финансировании и привлечении спонсоров, свои обязательства не выполнили. Дополнительным фактором стала смена руководства Департамента туризма при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики.

Теперь Федерация спортивного туризма Кыргызстана пытается самостоятельно спасти проведение международных соревнований и объявила сбор средств.

По словам организаторов, необходимо собрать как минимум 200 тысяч сомов. Эти деньги нужны на аренду лошадей, их корм, изготовление необходимого оборудования и прием иностранных гостей. Фактически часть расходов приходится брать на себя организаторам и самим участникам.

Чемпионат мира запланирован в Чолпон-Ате на 25–30 октября. Организаторами выступают Международная федерация спортивного туризма и Федерация спортивного туризма Кыргызской Республики. Согласно информации организаторов, государственное финансирование и коммерческие спонсоры у турнира отсутствуют.

В программе чемпионата - четыре дисциплины: длинная дистанция с ориентированием, короткая дистанция с преодолением препятствий, командная гонка и эстафета. Торжественное открытие намечено на 26 октября, соревнования пройдут 27–29 октября, а церемония награждения - 30 октября.

В Кыргызстане этот вид спорта пока только начинает становиться на ноги. Но первый национальный чемпионат уже показал, что у него есть свои спортсмены и поклонники.

25 апреля в Чолпон-Ате состоялся первый чемпионат Кыргызстана по спортивному туризму на конных дистанциях. В соревнованиях участвовали спортсмены, представители спортивных и туристических клубов, альпинисты и сотрудники специализированных подразделений МЧС.

В мужском зачете первое место занял Олег Брюховецкий, вторым стал Джамал Бремер, третьим - Сардорбек Абдувалиев. Среди женщин победила Ульяна Брюховецкая. Второе место разделили Анастасия Фролова и Александра Краснослободцева, третье заняла Алтынай Касымалиева.

Сам формат спортивного туризма на конных дистанциях отличается от привычных соревнований по верховой езде. Здесь важны не только умение управлять лошадью, но и физическая выносливость, ориентирование, преодоление естественных и искусственных препятствий, способность действовать в условиях пересеченной местности и взаимодействовать с животным.

Организаторы также делают акцент на безопасности и гуманном отношении к лошадям. Перед соревнованиями животные проходят ветеринарный контроль, а к участникам предъявляются требования по экипировке и безопасности.

Для Кыргызстана развитие такого направления может иметь не только спортивное, но и туристическое значение. Горные маршруты, лошади и природные ландшафты уже являются частью туристического потенциала страны. Международные соревнования способны показать этот потенциал иностранным участникам и гостям.

При этом сравнивать молодой спортивный туризм с такими масштабными событиями, как Всемирные игры кочевников, конечно, пока рано. Но у него есть собственная аудитория и своя специфика. Кроме профессиональных спортсменов, в этом направлении могут заниматься любители активного отдыха. Организаторы также отмечают, что подобные соревнования могут быть интересны для особенных детей и использоваться как одна из форм физической активности и социальной адаптации.

Именно поэтому ситуация с чемпионатом мира вызывает вопросы: международное соревнование должно стать возможностью для Кыргызстана показать новый вид спорта и одновременно использовать Иссык-Куль как площадку для развития активного туризма. Но сейчас проведение турнира оказалось зависимым от частной инициативы и добровольных взносов.

Организаторы рассчитывают, что в Кыргызстане найдутся люди, компании и организации, которым небезразличны развитие спортивного туризма, конная культура и возможность принимать международные соревнования.

По их словам, собранные средства будут направлены непосредственно на организационные расходы чемпионата - аренду и содержание лошадей, изготовление оборудования и обеспечение приема участников.

Таким образом, вопрос сегодня стоит не только в 200 тысячах сомов. Для молодой спортивной дисциплины проведение первого в Кыргызстане чемпионата мира может стать проверкой того, насколько страна готова поддерживать новые направления, которые пока не имеют большой коммерческой аудитории, но в перспективе способны стать частью туристической привлекательности Кыргызстана.

Желающие поддержать проведение чемпионата могут связаться с организаторами Федерации спортивного туризма Кыргызской Республики для уточнения реквизитов и способов передачи средств.


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URL: https://www.vb.kg/462063
Теги:
конный спорт, туризм, Кыргызстан
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