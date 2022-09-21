Офицер из СИН стал чемпионом Азии по джиу-джитсу

На завершившихся в узбекской Бухаре соревнованиях по Комбат джиу-джитсу отличился сотрудник Службы исполнения наказаний, майор в/с Сатиев Нурбек Жунусович. Он занял 1-ое место в весовой категории 85 килограммов и стал чемпионом Азии в преддверии подготовки к мировому чемпионату.

Комбат джиу джитсу – это прикладное боевое искусство и международное спортивное единоборство, основой которого является искусство реального рукопашного боя в условиях военных действий, штурмовых операций спецподразделений армии и полиции, а также комплекс методов отражения агрессии уличной преступности. В этой дисциплине, характеризующейся скоростным боем на поражение, используется ударная техника, борьба в партере, болевые и удушающие приемы, холодное оружие и подручные средства самозащиты.