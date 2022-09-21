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Садыр Жапаров встретился с Акимом Штайнером

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в рамках участия в работе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходящей в г. Нью-Йорк (США), встретился с Администратором Программы развития ООН Акимом Штайнером. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Состоялся обмен мнениями о сотрудничестве Кыргызстана и ООН, в том числе в сфере окружающей среды, развития горных регионов. Также обсуждены вопросы, касающиеся поддержки реформ Кыргызской Республики и практической реализации ее международных инициатив.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул необходимость наращивания проектной деятельности Программы развития ООН в связи с глобальным изменением климата, пандемией коронавирусной инфекции и другими факторами, вследствие которых многие цели по сохранению экосистем, ликвидации нищеты и голода, поддержки экономического роста оказались под угрозой их неполной реализации.

Он обратил внимание также на важность реализации программы поддержки Кыргызстана в сфере экономики, обеспечения продовольственной безопасности и в области устойчивого развития, особенно в части развития горных регионов.

Президент Садыр Жапаров отметил, что в Кыргызстане предпринимаются меры по решению проблемы интенсивного таяния ледников, реализуются программы для защиты горных экосистем.

Кроме того, Глава государства подчеркнул важность принятия инициированной Кыргызстаном резолюции об объявлении 2023-2027 годов "Пятилетием действий по развитию горных регионов", а также международной поддержки для достижения целей страны по сокращению эмиссии парниковых газов.

Президент Садыр Жапаров, обратив внимание на трагические события в результате вторжения таджикской стороны, унесшие жизни 59 человек и повлекшие за собой разрушение социально-гражданской инфраструктуры, выразил признательность ПРООН за поддержку и экстренную помощь в эти трудные для страны дни.

В свою очередь Аким Штайнер выразил слова благодарности Главе государства за встречу, отметив 30 лет совместной плодотворной работы Организации с Кыргызстаном.

Он высказал заинтересованность узнать о приоритетных направлениях страны для определения дальнейших векторов сотрудничества.

Пользуясь случаем, Аким Штайнер выразил соболезнования Садыру Жапарову в связи с человеческими жертвами в результате ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе и пожелал скорейшего разрешения данной ситуации.

Он выразил готовность в оказании поддержки в восстановлении социальных объектов в пострадавших районах.

Кроме того, Администратор ПРООН предложил углублять сотрудничество с Кыргызстаном по вопросам "зеленой экономики" и заверил о намерении продолжать плодотворное сотрудничество с кыргызской стороной.

Стороны договорились об углублении сотрудничества и дальнейших перспективах взаимодействия.


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URL: https://www.vb.kg/422823
Теги:
ООН, Садыр Жапаров
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