Президент обсудил с гендиректором ФАО Цюй Дунъюем сферу продбезопасности

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в рамках участия в работе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходящей в г. Нью-Йорк (США), встретился с Генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Цюй Дунъюем.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

Президент Садыр Жапаров отметил успешное партнерство с ФАО, а также необходимость усиления взаимодействия с Организацией, которая реализует ряд важных проектов в стране.

Учитывая, что сегодня вопросы аграрной сферы и продовольственной безопасности являются одними из ключевых, Садыр Жапаров подчеркнул, что кыргызская сторона хотела бы усилить взаимодействие с ФАО в данных направлениях.

Глава государства также рассказал о продвижении Кыргызстаном горной проблематики в различных структурах ООН и напомнил об объявлении в Кыргызстане 2022 года - Годом защиты горных экосистем и климатической устойчивости.

Вместе с тем Президент Садыр Жапаров с сожалением отметил, что данная встреча проходит на фоне недавней неспровоцированной агрессии на кыргызско-таджикской государственной границе, приведшей к многочисленным человеческим жертвам.

В свою очередь Гендиректор ФАО Цюй Дюнъюй отметил, что искренне рад этой встрече, подчеркнув, что с момента президенства Садыра Жапарова в Кыргызстане наблюдается устойчивость.

По его словам, ФАО готова определить приоритеты двустороннего сотрудничества с Кыргызстаном, который обладает большим потенциалом для развития продовольственных систем и сельского хозяйства.

Цюй Дюнъюй также рассказал о различных проектах, в рамках которых возможно сотрудничество. Он с удовлетворением поддержал Кыргызстан в продвижении горной проблематики, а также запущенную в стране кампанию "Жашыл мурас".

Генеральный директор Цюй Дунъюй выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества между ФАО и Кыргызстаном.