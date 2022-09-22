Прими участие в конкурсе проектов по русскому языку в странах СНГ

Государственный институт русского языка имени Пушкина (Россия) при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации приглашает педагогов, научных работников и общественных деятелей Кыргызстана к участию в конкурсе лучших проектов по русскому языку. Прием заявок на конкурс продлится до 30 сентября 2022 года.

Русский язык по-прежнему остается одним из самых распространенных и востребованных языков в Кыргызстане. По официальным статистическим данным, в прошлом году более 58 процентов школьников страны обучалось в русскоязычных школах или школах с русской компонентой. Такие высокие показатели – результат усердной работы образовательных учреждений и педагогов, которые занимаются поддержкой "великого и могучего" на территории Кыргызстана. Теперь у них появилась возможность представить результаты своей деятельности широкой общественности – приняв участие в данном конкурсе.

К участию в конкурсе приглашаются преподаватели учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспиранты, ученые, сотрудники образовательных и научных организаций, общественные деятели, а также студенты, имеющие опыт реализации проектов по русскому языку.

Заявки могут присылать как индивидуальные авторы, так и проектные коллективы, в том числе состоящие из граждан разных стран СНГ.

Конкурс проводится в четырех номинациях:

русский язык; российское образование и культура; историческая, культурная, научная, образовательная, экономическая взаимосвязь между странами; методика преподавания русского языка.

Для участия а конкурсе необходимо заполнить анкету и загрузить презентацию проекта по ссылке.

Подробная информация о конкурсе, условиях подачи заявок и наградах доступна на сайте проекта.

Список лучших работ будет опубликован 12 октября на официальной странице конкурса. Победителям конкурса будет оплачено командирование в Институт Пушкина для участия в Международном научном конгрессе "Русский язык в странах СНГ: положение, функционирование, коммуникация". Мероприятие пройдет с 1 по 3 ноября в очном и дистанционном форматах. Помимо награждения лауреатов конкурса, оно будет включать в себя несколько научно-практических конференций, основанных на результатах исследования "Индекс положения русского языка в мире", которое ежегодно проводит Институт Пушкина.

Контактная информация: Елизавета Стручкова (e.struchkova@pvc.ru, +7 495 221 6912), Дарья Коляго (darya.maslova@pvc.ru, +7 495 221 6912).