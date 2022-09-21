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Стартовала Неделя российского образования в Кыргызстане

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызском государственном техническом университете открылась выставка "Образование в России". Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Бишкеке.

По ее данным, выставка дала старт Неделе российского образования в Кыргызстане. Свои образовательные программы представили 15 вузов из различных регионов страны: от Краснодара до Хабаровска.

"Сегодня вы выбираете свое будущее, - отметила зав. отделом международного сотрудничества и взаимодействия с партнерами министерства образования и науки КР Айзада Апышева, обращаясь к посетителям выставки. – Из множества специальностей вам предстоит выбрать одну. Уверена, за годы учебы вы освоите знания и навыки, которые помогут вам стать востребованными на рынке труда".

Выставку посетили абитуриенты из Бишкека, Чуйской и Иссык-Кульской областей.

Руководитель Русского дома в Бишкеке Альберт Зульхарнеев: "Сегодня граждане Кыргызстана могут без всяких ограничений поступать на учебу в Россию и трудиться по окончании вуза. Россия предоставляет огромные возможности для обучения, профессионального роста и творческой самореализации. Прием в вузы начинается уже через несколько дней – первого октября. Не упустите свой шанс!"

"Консорциум показал свою актуальность и устойчивость, - отметил ректор КГТУ Мирлан Чыныбаев. – Мы продолжаем развитие двусторонних научных связей между странами. На сегодня в консорциуме состоит 36 российских и 17 кыргызстанских вузов, и их количество растет. Консорциум дает возможность студентам получить качественное техническое образование, отвечающее требованиям времени".

Неделя продолжится выездными презентациями образовательных программ российских вузов и консультациями для желающих поступить по квоте. Подробное расписание Недели размещено на сайте


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URL: https://www.vb.kg/422832
Теги:
образование, Россия, Кыргызстан
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