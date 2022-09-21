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Кыргызстан пытаются втянуть в гибридную войну?

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- Азиз Осмонов
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В своем обращении к гражданам президент России Владимир Путин заявил, что "цель Запада - ослабить и разобщить Россию". Он также указал, что "на Западе ужe прямо говорят о том, что в 1991 году cмогли расколоть Советский Cоюз, а сейчас пришло время и сaмой России, что oна должна распасться на мнoжество смертельно врaждующих между собой регионов и oбластей".

Несомненно, происходящие геополитические процессы касаются и Кыргызстан, как одного из стратегических союзников России и активного члена ЕАЭС, ОДКБ и ШОС, что можно наблюдать на протяжении всех лет независимости республики. И военная агрессия со стороны Таджикистана только еще сильнее показала, насколько серьезны угрозы, стоящие сегодня перед нашей республикой.

¬И одна из новых угроз – возможная эскалация ситуации в Афганистане и регионе. Предпосылок к этому много. Так, американское издание Politico сообщает со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника, что США ведут переговоры с Узбекистаном и Таджикистаном о передачи им почти 50 военных самолетов, которые и так уже находятся на территории этих государств, в обмен на помощь США в "борьбе с террористами в Афганистане".

На этих самолетах пилоты афганских ВВС бежали в Узбекистан и Таджикистан после краха американской военной кампании и прихода к власти талибов.

"Сделка может включать в себя что угодно, от расширения обмена разведывательными данными до, в долгосрочной перспективе, размещения войск или самолетов в этих странах в качестве регионального плацдарма для наблюдения за террористической деятельностью в Афганистане - то, что администрация Байдена пыталась, но не смогла организовать до вывода (войск). Обе страны граничат с Афганистаном и находятся гораздо ближе, чем американские базы в сотнях миль на Ближнем Востоке, на которые опираются американские военные для доступа в страну", - указано в статье со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.

В материале также отмечается, что переговоры происходят без огласки и на неофициальном, "закрытом" уровне. Чем может обернуться сотрудничество Таджикистана и США в "борьбе" с афганским режимом для региона и Кыргызстана в частности?

Следует понимать, что граница между Таджикистаном и Афганистаном номинальная – да и среди граждан соседней республики много тех, кто разделяет цели и задачи "Талибана", в т.ч. по установлению исламского режима не только в РТ, но и регионе.

А именно сейчас для Вашингтона в лице Госдепа и Пентагона крайне важно опять "занять" Афганистан – это еще один рычаг давления на Россию. Ну и очень прибыльный бизнес, конечно же. Как минимум – в части производства и поставок вооружения.

Все это планируется, как и ранее, для "оттягивания" сил Кремля от решения и украинского вопроса, и дабы выбить Россию из Центральной Азии и Закавказья – геополитически важных стран-союзников.

Именно этим, в т.ч., можно объяснить таджикское вторжение в Кыргызстан и обострение армяно-азербайджанского конфликта именно на фоне проводимого саммита ШОС.

Как США, так и Евросоюзу совершенно не нужны ни ШОС, ни ОДКБ. Воспринимая Россию как соперника, а бывшие союзные республики, как потенциальные колонии (о чем всегда говорили и никогда не скрывали со времен Первой мировой войны англосакские политики и идеологи), они предпринимают все возможные усилия для экономического ослабления наших стран. И в этом свете, например, подписанное на саммите соглашение о строительство Кыргызско-Узбекско-Китайской железнодорожной магистрали для условного Запада – как кость в горле.

Ну не могут они принять, что в Евразии, или еще где-то на планете кто-то будет строить (в данном случае, по сути, восстанавливать) торговые пути, которые доказали свою эффективность многовековой историей. Более того, "Возрожденный шелковый путь" - будет мощным конкурентом морским торговым путям, которые сейчас практически полностью подконтрольны Западу.

И чтобы остановить продвижение Китая и укрепление не только России, но и в целом стран Евразии, традиционно используется успешный инструмент – разделяй и властвуй. Столкнуть лбами братские народы, посеять хаос и панику, это так "демократично"!

При этом забавно наблюдать, как сразу же после начала военного таджикского вторжения в Кыргызстан прозападные блогеры и журналисты Кыргызстана обвинили Россию в организации этого военного преступления именно, якобы, из-за того, что России невыгодна эта железная дорога. Для непосвященных в вопрос граждан могло показаться и так, но заявления эти также далеки от правды как и то, что России могут быть выгодны пожары на территории Евразии – по сути, оплоте российской безопасности.

О чем прекрасно осведомлены в свою очередь в Вашингтоне. Поэтому визит Нэнси Пелоси в Армению можно назвать весьма удачным – во-первых, хоть он и был запланирован давно, но совпал с саммитом ШОС. Во-вторых, а это уже вряд ли "случайность", выпал он как раз на обострение армяно-азербайджанского конфликта. По сути, США наконец-то нашли, чьими руками можно раскачать ОДКБ и регион в целом. Пелоси уже призвала армян выйти из Договора коллективной безопасности, а член палаты представителей США Адам Шифф заявил, что Армения и Украина - главные центры демократии на постсоветском пространстве. Что сулит Армении не самые лучшие перспективы.

Как использовали США Украину в "процессе становления демократии" мы можем наблюдать на протяжении последнего десятка лет. Страшно, если то же самое американские идеологи сотворят и с Арменией. А если будут кровно затронуты интересы Азербайджана, подтянется и Турция.

Вот уж поле для американских военных фантазий… Которое, впрочем, уже давно описал в своей "Великой шахматной доске: господство Америки и её геостратегические императивы"" Збигнев Бжезинский – "кто владеет Евразией – владеет миром".

Стоит ли удивляться, что США, преследующие именно эту цель – установление своего мирового господства, предпримет все возможные усилия, чтобы захватить, или поработить нас – евразийцев?

Что же делать Кыргызстану и кыргызстанцам? Выбор достаточно простой – оставаться суверенным государством и следовать национальным интересам, защищая государственную неприкосновенность и безопасность в регионе, ну или быть втянутыми в гибридную войну, развязанную против России.


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URL: https://www.vb.kg/422836
Теги:
Россия, США, Таджикистан, Кыргызстан
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