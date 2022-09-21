Алмазбек Бейшеналиев: Здоровье планеты - это здоровье человечества

"Если мы создадим препятствие развитию планеты и нанесем вред её здоровью, то это обратится ухудшением нашего здоровья", - заявил министр образования и науки Кыргызской Республики Алмазбек Бейшеналиев, обращаясь к общественности на дополнительной дискуссии на саммите ООН по трансформации образования в Нью-Йорке.

Впервые министерство образования и науки Кыргызской Республики провело специальное дополнительное мероприятие на уровне ООН на тему "Здоровая планета, здоровые школы, здоровое поколение: трансформация образования на основе концепции планетарного здоровья", на котором с докладами выступили профессора Гарвардского, Колумбийского и Стэнфордского университетов. Организацию мероприятия на уровне ООН одним из первых поддержал министр образования Республики Узбекистан.

Алмазбек Бейшеналиев на специальном мероприятии выдвинул персональную инициативу интегрировать концепцию здоровья планеты в систему образования и сказал, что продолжит действовать по включения её в мировую повестку.

Во время дискуссии Алмазбек Бейшеналиев обратил внимание представителей сферы образования со всего мира на значимость связи здоровья планеты и здоровья человека.

Министр отметил, что все последние катаклизмы и заболевания вызваны неинформированностью и незнанием людей о здоровье планеты, отсутствием объединённых действий научного круга, политической общественности и граждан в этой сфере.

"Мир, который развивается очень быстро, перестал думать о том, какой ущерб он наносит окружающей среде. Мы сообща должны объединить людей науки, политики и гражданского общества, чтобы рассказать подрастающему поколению о значимости здоровья планеты. И у нас есть только один мощный инструмент для воплощения на деле. Это образование", - сказал министр.

Алмазбек Бейшеналиев подчеркнул, что происхождение пандемии "Covid-19" стало результатом беспощадного отношения людей к природе.

Министр образования и науки выразил обеспокоенность тем, что, согласно последним исследованиям ученых, пластик в воде, воздухе, почве и даже в рыбах, затем обнаруживается в крови человека.

"У кыргызов природа сравнивается с телом матери, чревом матери. Если у матери нет здоровья, то как ребенок может родиться здоровым? Изменение климата сказывается, прежде всего, на здоровье граждан. Более эффективные усилия по прекращению деградации окружающей среды предпринимаются развитыми странами. Потому что они будут первыми, кто получит опыт в этой сфере. Мы можем предотвратить эти угрозы, принимая решения сейчас и гарантируя, что они не возникнут в будущем, и мы можем сделать это через знания о здоровье планеты. Поэтому мы, - министерство образования и науки Кыргызской Республики с Альянсом планетарного здоровья, планируем реализацию инициативы министерства по просвещению о планетарном здоровье. Что мы хотим сказать: если мы ставим цель по обеспечению здоровья грядущего, будущих поколений и человечества, тогда мы должны здоровье планеты обозначить как приоритет. Мы можем достичь этой цели только через образование", - сказал Алмазбек Бейшеналиев.

По итогам мероприятия был подписан Меморандум о взаимопонимании между министерством образования и науки Кыргызской Республики и Альянсом планетарного здоровья.

Министр сказал, что инициатива будет связывать эту тему с имиджем Кыргызстана и поднимет авторитет страны.