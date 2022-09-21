Путин объявил частичную мобилизацию в России

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам с заявлением о начале частичной мобилизации в России. Обращение президента было показано по российскому телевидению, его транслировал в том числе канал "Россия-24".

По словам Путина, призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет подходящую военно-учетную специальность. По словам Путина, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Путин отметил, что Россия не имеет морального права отдать близких людей - жителей ДНР и ЛНР - на "растерзание палача", не может не откликнуться на их стремления самим определять свое будущее.

Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что под частичную мобилизацию попадут 300 тысяч россиян.

Вслед за обращением президента российские телеканалы показали интервью с главой оборонного ведомства, в котором он рассказал подробности запланированной мобилизации. По словам Шойгу, призывать студентов Минобороны не намерено. Также не будут отправлены в зону специальной военной операции (СВО) и военнослужащие, уже проходящие службу по призыву.

Глава Минобороны объяснил необходимость частичной мобилизации большой протяженностью линии фронта.

"Сама линия соприкосновения, можно называть ее и линия фронта, и линия соприкосновения, - она больше 1 000 километров. Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии, это надо закреплять, эти территории надо контролировать. И, конечно, в первую очередь, именно для этого делается эта работа - я имею в виду, частичная мобилизация", - объявил он.

Источник: lenta.ru