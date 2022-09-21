Некролог - Робин Орд-Смит

Кыргызская общественность и бизнес-сообщество понесло невосполнимую утрату. На 56 году скоропостижно скончался первый Бизнес-омбудсмен Кыргызской Республики Робин Орд-Смит.

Робин Орд-Смит родился 8 октября 1965 года в городе Ферндаун в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Тридцать лет своей трудовой деятельности Робин Орд-Смит посвятил дипломатической службе, работаю в таких странах, как Алжирская Народная Демократическая Республика, Румыния, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Япония и Республика Ирак.

В 2012-2015 годах он являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Таджикистан, а с 2015 по 2018 годы занимал аналогичную должность в Кыргызской Республике.

Во время работы послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Кыргызской Республике Робин Орд-Смит инициировал ряд мероприятий, направленных на укрепление двусторонних социальных, культурных и экономических связей между двумя странами.

Оставив дипломатическую службу, он принял предложение стать первым Бизнес-омбудсменом Кыргызской Республики. В последние годы Робин Орд-Смит посвятил всю свою энергию и усилия служению народу Кыргызской Республики во благо экономического процветания, защищая права и законные интересы субъектов бизнеса, способствовал улучшению взаимодействия между государственными органами, предпринимателями, инвесторами и международным сообществом

Многолетний опыт дипломатической службы Робина Орд-Смита, его многосторонние связи в деловых и дипломатических кругах, знания лучших мировых практик послужили неоспоримыми факторами доверия к нему руководства страны в качестве Бизнес-омбудсмена. Поддержка бизнеса, привлечение инвестиций и усилия в направлении экономического благополучия и процветания страны – всех этих приоритетов он придерживался в своей работе.

Благодаря своему международному опыту, высокому профессионализму и твердым морально-этическим принципам он был наставником для многих коллег и пользовался глубоким уважением в деловых и дипломатических кругах.

Его жизнь и деятельность является примером самоотверженного вклада настоящего британского джентльмена во благо развития Кыргызской Республики.

С безвременной кончиной Робина Орд-Смита республика потеряла профессионала, выдающуюся личность и настоящего друга нашей страны.

Выражаем глубокие и искренние соболезнования семье и близким Робина Орд-Смита. Разделяем с вами боль и горечь невосполнимой утраты.

А.У. Жапаров, А.А. Касымалиев, К.К. Ташиев, Б.Э. Торобаев, Э.Ж. Байсалов, А.Дж. Джунушалиев, Ж.М. Кулубаев, А.К. Бакетаев, Д.Дж. Амангельдиев, У.К. Джусупов, Р.А. Сабиров, Ж.Ж. Бакиров, Ж.М. Жээналиев, Р.А. Керимджанов, Н.М. Баясов, С.Б. Болотов, Т.Дж. Койчуманов, М.Д. Шаршекеев, Н.Дж. Мусуралиев, С.В. Понамарев, бизнес-сообщество Кыргызской Республики.