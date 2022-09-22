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В Ош из Баткенской области прибыло уже более 5 тысяч человек

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- Анастасия Карелина
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Число граждан, прибывших из Баткенской области в Ош, превысило отметку в 5 тысяч человек. Об этом сообщила мэрия южной столицы.

Открытый на центральной площади Оша городской централизованный штаб мэрии проводит постоянную работу по размещению людей, прибывающих из Баткенской области. Здесь осуществляют дежурство сотрудники соответствующих отделов аппарата мэрии южной столицы, молодые активисты, волонтеры, бригада медработников. Есть микроавтобусы, готовые к тому, чтобы доставить вновь прибывших граждан во временные пункты размещения.

Временные пункты размещения ежедневно посещают соответствующие руководители и сотрудники мэрии. Нужную помощь оказывают психологи и медработники.

Значительную поддержку в данных мероприятиях оказывает руководство вузов города, администрация ряда гостиниц и отелей.

Согласно официальным данным во временных пунктах размещения находятся порядка 2,6 тысячи человек, прибывших из Баткенской области. Большая часть из них – женщины и дети. Однако по неофициальной информации, количество людей, прибывших из Баткенской области и размещенных у родственников, друзей и знакомых на территории города, более 5 тысяч человек.

Если кто-либо из жителей города Ош может и хочет оказать помощь гражданам Баткенской области, мэрия просит обратиться в городской Штаб, расположенный на центральной площади города. Штаб работает с 7 до 23 часов.


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URL: https://www.vb.kg/422842
Теги:
Баткенская область, мэрия, Ош, Помощь
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