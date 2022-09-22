Погода
$ 82.75 - 83.75
€ 83.02 - 84.02

Проведен инструктаж служб, патрулирующих приграничные села

116  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Первый заместитель министра внутренних дел Адылбек Бийбосунов провел построение служб задействованных в патрулировании сел Лейлек, Арка, Арка-2, Кулунду и Интернационал. Об этом сообщает пресс-служба МВД,

Адылбек Бийбосунов дал конкретные поручения по обеспечению общественного порядка, безопасности граждан и стабилизации текущей ситуации. Он подчеркнул, что необходимо проводить с гражданами разъяснительную работу и оказывать всемерную помощь каждому обратившемуся. Оказание помощи населению и разрешение жалоб в рамках своих полномочий является первоочередной задачей милиции. Люди должны быть уверены, что органы правопорядка помогут им и приложат все усилия.

Кроме того, он посетил пограничную заставу Лейлекского района, где были обсуждены обстоятельства и дальнейшие совместные планы.

В настоящее время совместные патрульные службы круглосуточно проводят разъяснительную работу по охране общественного порядка и безопасности граждан.

Также ведется контроль за рациональным и правильным распределением гуманитарной помощи в Баткенскую область.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422843
Теги:
Лейлекский район, Бийбосунов Адылбек Качкынбекович, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  