Проведен инструктаж служб, патрулирующих приграничные села

Первый заместитель министра внутренних дел Адылбек Бийбосунов провел построение служб задействованных в патрулировании сел Лейлек, Арка, Арка-2, Кулунду и Интернационал. Об этом сообщает пресс-служба МВД,

Адылбек Бийбосунов дал конкретные поручения по обеспечению общественного порядка, безопасности граждан и стабилизации текущей ситуации. Он подчеркнул, что необходимо проводить с гражданами разъяснительную работу и оказывать всемерную помощь каждому обратившемуся. Оказание помощи населению и разрешение жалоб в рамках своих полномочий является первоочередной задачей милиции. Люди должны быть уверены, что органы правопорядка помогут им и приложат все усилия.

Кроме того, он посетил пограничную заставу Лейлекского района, где были обсуждены обстоятельства и дальнейшие совместные планы.

В настоящее время совместные патрульные службы круглосуточно проводят разъяснительную работу по охране общественного порядка и безопасности граждан.

Также ведется контроль за рациональным и правильным распределением гуманитарной помощи в Баткенскую область.