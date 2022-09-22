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Что нужно знать о частичной мобилизации в России - юрист

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Президент РФ Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением к россиянам, в ходе которого объявил частичную мобилизацию. Он пообещал, что призыву на военную службу будут "подлежать только те граждане, которые состоят в запасе", и, прежде всего, те, кто "проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт".

Путин сообщил, что соответствующий указ уже подписан, палаты Федерального собрания проинформированы и частичная мобилизация начинается немедленно. О том, кого будут призывать в первую очередь и как будет проходить процесс мобилизации, DW поговорила с юристом международной правозащитной группы "Агора" Александром Передруком, специализирующимся на защите прав призывников и военнослужащих.

Кого в первую очередь коснется частичная мобилизация? Какой будет очередность призыва?

Александр Передрук: В первую очередь мобилизация коснется тех, кто находится в мобилизационном людском резерве. Это граждане, которые добровольно заключили специальный контракт с Минобороны РФ о зачислении в эту категорию. Они получают денежное довольствие, имеют определенные льготы, проходят обучение. То есть, это профессиональные резервисты.

Вслед за ними призыву из запаса будут подлежать граждане, уже ранее проходившие военную службу, в том числе, по призыву, в зависимости от очередности по трем разрядам - с учетом возраста и воинского звания. В первый разряд входят, к примеру, рядовые до 35 лет. (Также туда входят младшие офицеры до 50 лет, майоры и подполковники до 55 лет, полковники до 60 лет и высшие офицеры до 65 лет. - Ред.) Рядовые от 36 до 45 лет принадлежат ко второй категории, от 46 до 50 - к третьей. Есть таблица, предусмотренная статьей 53 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", где можно посмотреть, кто к какому разряду относится.

Люди, входящие в эти три категории и подлежат мобилизации в первую очередь. Но это не значит, что не могут призывать и другие разряды. По крайней мере, ни законодательство, ни принятый указ не содержат каких-то ограничений. Указом президента определено, что количество [резервистов] устанавливается министерством обороны Российской Федерации. Соответственно, количество и сроки для каждого субъекта РФ будет определять Минобороны. И число зависит только от него.

- Есть какие-то группы людей, на которых не распространяется частичная мобилизация?

- Есть перечень лиц, имеющих право пользоваться отсрочкой от мобилизации. Он предусмотрен статьей 18 Федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации". Этот перечень достаточно обширный. Отсрочки предоставляются, к примеру, лицам имеющим четырех и более детей (младше 16 лет. - Ред.), женщинам на сроках беременности от 22 недель. Это могут быть люди, которые ухаживают за близкими, - оказывают им постоянный посторонний уход при отсутствии других лиц, обязанных по закону осуществлять этот уход. И отдельная категория граждан, которые не подлежат призыву в рамках мобилизации, - это лица, которые имеют не снятую и не погашенную судимость за совершение тяжкого преступления.

- Как будут вручать повестки?

- Повестка по закону вручается единственным способом: лично под роспись. Ее могут вручить по месту жительства, по месту работы, любым другим способом - главное, чтобы это происходило лично и под роспись. Направление повесток по почте или через сайт "Госуслуг" законом не предусмотрено.

Еще есть люди, имеющие мобилизационные подписания. Если человек находится в запасе и ему ранее было вручено мобилизационное подписание, там указано, в какой момент и в течение какого времени он обязан прибыть в военный комиссариат или в другое любое место, определенное мобилизационным предписанием, уже без дополнительных вызовов.

- Предусмотрены ли какие-то ограничения на право выезда резервистов за границу до получения повестки и после ее получения?

- В законе о мобилизации (пункт 2 статьи 21. - Ред.) четко сказано, что граждане, которые состоят на воинском учете, с момента объявления мобилизации не имеют права покидать место жительства - под местом жительства имеется в виду город проживания - без наличия у них специального разрешения. Такое разрешение дает, например, военный комиссариат. Уже сегодня звучали утверждения о том, что не будет никаких ограничений в плане выезда. (Глава комитета Госдума Андрей Картаполов заявил, что дополнительных ограничений на право выезда резервистов в связи с частичной мобилизацией не предусмотрено. - Ред.) Но с точки зрения закона, формально право на выезд уже должно быть ограничено, поскольку объявлена мобилизация. Как это будет работать на практике, будут ли эти ограничения действовать, запретят ли выезд, мы узнаем в ближайшее время.

- Есть ли какие то легальные способы избежать мобилизации?

- Только наличие оснований для предоставления отсрочки от мобилизации. Других нет.

- Депутаты Госдумы 20 сентября в третьем чтении одобрили внесение в Уголовный кодекс понятий "мобилизация" "военное положение" и "военное время". Для чего и на кого направлены эти поправки?

- Поправки касаются различных категорий лиц. Но, в первую очередь, они направлены именно на военнослужащих. Для тех, кому не пришла повестка, нет никаких изменений в этом плане, на них по-прежнему будет распространяться административная ответственность. Эти поправки касаются в основном военнослужащих.

- А вы могли бы подробнее рассказать об этих изменениях?

- Поправки касаются таких составов преступлений, как самовольное оставление воинской части, дезертирство, неподчинение приказу, применение насилия в отношении командира. Появляются новые составы преступлений, такие, например, как мародерство или добровольная сдача в плен. То есть спектр достаточно широкий.

Да, еще введена также поправка о том, что совершение преступлений в период объявленной мобилизации является отягчающим обстоятельством. И вот она может затронуть кого угодно. То есть, если человек совершает преступление в период мобилизации, его будут судить более строго.

Сейчас в Уголовном кодексе есть статья 331 ("Понятие преступлений против военной службы". - Ред.) в которой написано, что уголовная ответственность за преступления против военной службы, совершенные в военное время либо в боевой обстановке, определяется законодательством Российской Федерации военного времени. Сейчас часть 4 статьи 331 будет исключена и будут добавлены в каждую из новых статей квалифицирующие признаки. Например, квалифицирующим признаком для уголовной ответственности за неподчинение приказу станет неподчинение в период участия в боевых действиях.

- А раньше не было наказания за эти нарушения?

- Нет, они были. Но в Уголовном кодексе не было, к примеру, отдельной статьи "мародерство" или "добровольная сдача в плен". Сейчас они появятся.


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URL: https://www.vb.kg/422848
Теги:
Россия, Кыргызстан
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