Организатор интернет-магазина продавал водительские удостоверения

Сотрудники СБНОН задержали организатора интернет-магазина, продававшего водительские удостоверения с официальной регистрацией. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В Службу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел поступила информация о лицах, которые, якобы, в интернет-магазине продавали водительские удостоверения с официальной регистрацией в Государственной регистрационной службе.

Данная информация была зарегистрирована в Следственной службе УВД Первомайского района Бишкека по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 часть 2 пункт 1 (Мошенничество) УК КР.

19 сентября 2022 года во время проведения специальных следственных действий был задержан гражданин И. А., 2003 года рождения, который пояснил, что занимался мошенническими действиями, а именно в мессенджерах создал интернет-магазин "TOPDARKNET" и рассылал объявления в различных пабликах о возможности изготовить водительские удостоверения всех категорий с официальной регистрацией в ГРС.

При этом денежные средства поступали на электронный кошелек "О-Деньги" и затем выводились на банковские карты.

Задержанный в ходе осмотра добровольно выдал банковские карты, а также сотовый телефон, к которому был привязан аккаунт интернет-магазина. Отмечается, что гражданин И.А. является организатором и владельцем (администратором) данного интернет-магазина. В настоящее время он водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Сотрудниками СБНОН МВД ведутся дальнейшие работы по установлению других лиц, пострадавших от преступных действий задержанного.

Лиц, пострадавших от данного интернет-магазина, просят обращаться в СБНОН МВД КР и СС УВД Первомайского района Бишкека.