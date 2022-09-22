Погода
$ 82.75 - 83.75
€ 83.02 - 84.02

Организатор интернет-магазина продавал водительские удостоверения

28  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники СБНОН задержали организатора интернет-магазина, продававшего водительские удостоверения с официальной регистрацией. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В Службу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел поступила информация о лицах, которые, якобы, в интернет-магазине продавали водительские удостоверения с официальной регистрацией в Государственной регистрационной службе.

Данная информация была зарегистрирована в Следственной службе УВД Первомайского района Бишкека по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 часть 2 пункт 1 (Мошенничество) УК КР.

19 сентября 2022 года во время проведения специальных следственных действий был задержан гражданин И. А., 2003 года рождения, который пояснил, что занимался мошенническими действиями, а именно в мессенджерах создал интернет-магазин "TOPDARKNET" и рассылал объявления в различных пабликах о возможности изготовить водительские удостоверения всех категорий с официальной регистрацией в ГРС.

При этом денежные средства поступали на электронный кошелек "О-Деньги" и затем выводились на банковские карты.

Задержанный в ходе осмотра добровольно выдал банковские карты, а также сотовый телефон, к которому был привязан аккаунт интернет-магазина. Отмечается, что гражданин И.А. является организатором и владельцем (администратором) данного интернет-магазина. В настоящее время он водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Сотрудниками СБНОН МВД ведутся дальнейшие работы по установлению других лиц, пострадавших от преступных действий задержанного.

Лиц, пострадавших от данного интернет-магазина, просят обращаться в СБНОН МВД КР и СС УВД Первомайского района Бишкека.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422854
Теги:
задержание, Интернет, мошенничество, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  