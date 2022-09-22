В Молдавановке заключенным колоний-поселений оказали услуги мобильного ЦОНа

Мобильная группа отдела паспортизации и регистрации населения Аламудунского района сегодня, 22 сентября 2022 года, выехала в колонии-поселении №1 и №27, расположенных в селе Молдовановка, с целью оформления документов в случаях обмена и утери паспортов КР.

По словам ведущего специалиста паспортного стола Аламудунского района Рашита Закирова, такие мероприятия проводятся ежемесячно.

ИО начальника учреждения Дуйшенбиев Максат рассказал журналистам, что в колонии-поселении №1 работает кирпичный завод и в скором времени планируется открыть пекарню. Также при учреждении функционирует ПТУ № 5, где обучаются около 100 заключённых.