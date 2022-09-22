МВД просит граждан доверять только достоверным источникам

Министерство внутренних дел КР сообщает, что в настоящее время в интернете распространяется много искаженных и недостоверных материалов о конфликте на границе. Одно неуместное или неосторожное слово, или искаженный факт, может накалить ситуацию.

В связи с этим МВД просит граждан не поддаваться панике и не допускать распространение фейковой информации и дезинформации, не воспроизводить слухи, а опираться только на достоверные источники или комментарии официальных государственных органов.

Пользователям социальных сетей рекомендуют воздержаться от негативных комментариев во избежание эскалации конфликта и его нагнетания. И призывают всех, соблюдать правило "Не навреди!".

Вместе с этим, МВД выражает гражданам благодарность за активную гражданскую позицию и содействие в вопросах стабилизации обстановки.