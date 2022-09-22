Легализация ставок на спорт в Кыргызстане: возможный сценарий

В конце июня 2022 года президент Садыр Жапаров подписал закон о легализации игорной деятельности в Кыргызстане. Постановление регулирует работу казино, играть в которых смогут лишь иностранные граждане.

В Кыргызстане действует запрет на деятельность букмекерских контор по закону "О запрете игорной деятельности в Кыргызской Республике". Букмекеры не могут получить лицензию в стране и легально принимать ставки.

При этом игроки из Кыргызстана вправе свободно регистрироваться и оформлять пари в зарубежных букмекерских конторах, например, в казахстанских. В последнее время депутаты все больше говорят о легализации ставок на спорт в КР по примеру Российской Федерации.

Легализация букмекерской деятельности позволит увеличить доходы государственной казны за счет налоговых поступлений от компаний и игроков, направлять часть получаемых средств на развитие профессионального, любительского и детского спорта в стране.

Принципы работы букмекерских контор в России

В России работает 15 официальных букмекерских контор, которые принимают платежи и ставки через ЕЦУПС - Единый центр учета переводов ставок. ЕЦУПС сотрудничает с налоговыми органами и отправляет информацию о платежных операциях игроков. Российские граждане уплачивают 13%-ный НДФЛ с выигрышей в букмекерских конторах.

Деятельность букмекерских контор регулирует ЕРАИ - Единый регулятор азартных игр. Букмекеры отчисляют в ЕРАИ 1,5% с каждой ставки, но не менее 30 млн. рублей ежеквартально. Отчисления букмекерских компаний идут на развитие профессиональных футбольных, хоккейных, волейбольных, баскетбольных и других лиг, детско-юношеского спорта.

Вариант легализации деятельности букмекеров в Кыргызстане

Правительство КР может пойти по российскому пути легализации деятельности букмекеров - создать единый центр учета ставок, ввести налоги для компаний и их клиентов, направить отчисления на развитие спорта в стране:

● строительство объектов детско-юношеского спорта в городах и селах;

● повышение уровня подготовки профессиональных спортсменов и тренерских кадров;

● бесплатное участие детей из малообеспеченных семей в спортивных секциях;

● модернизация объектов профессионального спорта.

Определенные шаги в данных направлениях уже делают, например, в 2020 году из государственного бюджета выделили 163 млн. сомов на повышение заработных плат тренеров и работников учреждений физической культуры и спорта.

Букмекерские конторы могут стать партнерами футбольных клубов и национальных сборных, увеличить конкурентоспособность кыргызстанских команд на международной арене.

Где делают ставки кыргызстанские игроки

Несмотря на большое количество любителей ставок на спорт, в Кыргызстане нет легальных букмекеров. Игроки из КР оформляют пари в зарубежных букмекерских конторах.

Многие любители ставок выбирают казахстанских букмекеров по причине простой идентификации для иностранных клиентов, удобных способов депозитов и выплат, выгодной бонусной программы.

Практически каждая букмекерская контора Казахстана предлагает бонус за ставки: фрибет, страховку проигранного пари или кэшбек.

У легальных казахстанских букмекеров можно пройти идентификацию по паспорту иностранного гражданина, пополнять счет и выводить выигрыши с использованием банковских карт.

Официальные букмекерские компании РК гарантируют клиентам честную и прозрачную игру на ставках.