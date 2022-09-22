На бишкекских перекрестках установили 16 светофоров

По линии Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек в столице продолжают установку 23 светофорных объектов.

Для обеспечения безопасности дорожного движения установили 14 транспортных и 2 пешеходных светофорных объекта. 10 объектов уже сданы в эксплуатацию и полноценно осуществляют регулирование потока автотранспорта.

В мэрии столицы уточняют, что светофоры установлены за счет средств городского бюджета.

Новые объекты установлены на перекрестках:

улиц Усенбаева - М. Куренкеева; улиц Ахунбаева - Тагай Бий; улиц Киевская - К. Акиева; улиц Московская- К. Акиева; улиц Осмонкула-Куренкеева; улиц Садырбаева-Кара Коо; улиц Фучика - С. Лазо, СШ №54 (пешеходный); улиц Садырбаева-Матисакова (магистральная); улиц М. Горького - К. Тыныстанова; проспект Чуй – улица К. Акиева; улиц Профессора Зимы-Баялинова, СШ №75

Также, на сегодняшний день ведутся работы по сдаче в эксплуатацию и подключению 4 транспортных и 1 пешеходного светофорного объекта.

На следующих пересечениях улиц:

улиц Л. Толстого - М. Достоевского; улиц Уметалиева - Жибек – Жолу; улиц Ахунбаева – Шералиева; улица Байтик Баатыра между 8 и 9 мкр (пешеходный); улиц Медерова - К. Тыныстанова.

Департаментом транспорта объявлен конкурс на строительство 7 транспортных светофорных объектов на перекрестках:

улиц Шералиева-Куюкова; улиц Сухэ-Батора -7-Апреля; улиц Салиева-Буденного; улиц Манаса-Кокчетавская; улиц Профсоюзная – Бородина; улиц И. Ахунбаева - К. Тыныстанова; улиц Л. Толстого - М. Ауэзова.

Данные светофоры установят и сдадут в эксплуатацию до конца текущего года.