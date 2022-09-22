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На бишкекских перекрестках установили 16 светофоров

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- Айжан Мамбеталиева
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По линии Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек в столице продолжают установку 23 светофорных объектов.

Для обеспечения безопасности дорожного движения установили 14 транспортных и 2 пешеходных светофорных объекта. 10 объектов уже сданы в эксплуатацию и полноценно осуществляют регулирование потока автотранспорта.

В мэрии столицы уточняют, что светофоры установлены за счет средств городского бюджета.

Новые объекты установлены на перекрестках:

  1. улиц Усенбаева - М. Куренкеева;
  2. улиц Ахунбаева - Тагай Бий;
  3. улиц Киевская - К. Акиева;
  4. улиц Московская- К. Акиева;
  5. улиц Осмонкула-Куренкеева;
  6. улиц Садырбаева-Кара Коо;
  7. улиц Фучика - С. Лазо, СШ №54 (пешеходный);
  8. улиц Садырбаева-Матисакова (магистральная);
  9. улиц М. Горького - К. Тыныстанова;
  10. проспект Чуй – улица К. Акиева;
  11. улиц Профессора Зимы-Баялинова, СШ №75

Также, на сегодняшний день ведутся работы по сдаче в эксплуатацию и подключению 4 транспортных и 1 пешеходного светофорного объекта.

На следующих пересечениях улиц:

  1. улиц Л. Толстого - М. Достоевского;
  2. улиц Уметалиева - Жибек – Жолу;
  3. улиц Ахунбаева – Шералиева;
  4. улица Байтик Баатыра между 8 и 9 мкр (пешеходный);
  5. улиц Медерова - К. Тыныстанова.

Департаментом транспорта объявлен конкурс на строительство 7 транспортных светофорных объектов на перекрестках:

  1. улиц Шералиева-Куюкова;
  2. улиц Сухэ-Батора -7-Апреля;
  3. улиц Салиева-Буденного;
  4. улиц Манаса-Кокчетавская;
  5. улиц Профсоюзная – Бородина;
  6. улиц И. Ахунбаева - К. Тыныстанова;
  7. улиц Л. Толстого - М. Ауэзова.

Данные светофоры установят и сдадут в эксплуатацию до конца текущего года.


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URL: https://www.vb.kg/422867
Теги:
светофоры, Бишкек, Кыргызстан
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