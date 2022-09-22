На бишкекских перекрестках установили 16 светофоров

По линии Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек в столице продолжают установку 23 светофорных объектов.
Для обеспечения безопасности дорожного движения установили 14 транспортных и 2 пешеходных светофорных объекта. 10 объектов уже сданы в эксплуатацию и полноценно осуществляют регулирование потока автотранспорта.
В мэрии столицы уточняют, что светофоры установлены за счет средств городского бюджета.
Новые объекты установлены на перекрестках:
Также, на сегодняшний день ведутся работы по сдаче в эксплуатацию и подключению 4 транспортных и 1 пешеходного светофорного объекта.
На следующих пересечениях улиц:
Департаментом транспорта объявлен конкурс на строительство 7 транспортных светофорных объектов на перекрестках:
Данные светофоры установят и сдадут в эксплуатацию до конца текущего года.