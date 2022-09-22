Япония и Кыргызстан договорились о приостановлении выплат по госдолгу

Министерство финансов Кыргызстана подписало ответную ноту кабинета министров на ноту правительства Японии и соглашения о приостановлении обслуживания государственного внешнего долга перед этой страной. Об этом сообщает Министерство финансов.

Речь идет о приостановке обслуживания на 692 миллиона 156,8 тысячи йен, или 4 миллиона 747,9 тысячи долларов. Это сделано в рамках инициативы DSSI.

Всемирный банк и Международный валютный фонд призвали страны G20 разработать инициативу по приостановке обслуживания долга.

Целью данной структуры является снижение финансового бремени в качестве меры противодействия COVID-19. Правительство Японии либо напрямую, либо через международные организации оказало Кыргызской Республике помощь в его усилиях по борьбе с пандемией.