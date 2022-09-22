Обращение кинематографистов Кыргызстана и Таджикистана

В Сети размещено обращение кинематографистов Республики Кыргызстан и Республики Таджикистан.

vb.kg приводит весь текст обращения:

"Уважаемые президенты, господин Садыр Жапаров и господин Эмомали Рахмон!

Мы кинематографисты Кыргызстана и Таджикистана обращаемся к вам, как гарантам мира, стабильности и конституционного строя в своих государствах.

Наша задача снимать кино, запечатлевать истории и события на пленке. Показывать правду и быть честными перед своими зрителями, тем самым воспитывать своей профессией и искусством новое поколение, которое будет достойно сохранять историю и культуру, трудиться в надежде, что наша молодежь будет верна принципам гуманизма, любви и дружбы.

Между нашими народами Кыргызстана и Таджикистана все чаще стали появляться неприемлемые элементы ведения беседы, переговоров и вспыхивать недружественные провокационные события.

Мы считаем, что это перечеркивает все ваши яркие порывы и стремления, а также надежду жителей двух мирных стран, дипломатов и интеллигенции жить в единстве и понимании.

В последние дни на границе наших стран почему-то говорят пушки. Когда говорят пушки – музы молчат. Мы не приемлем такого! Мы не хотим молчать! Мы призываем к миру и стабильности! Пониманию и диалогу. Пусть будут миллион раз диалоги и беседы, чем одна война!

Именно в эти дни мы просим вас обратить особое внимание происходящему, стать верным своим словам, которые вы говорите с высоких трибун: о демократии, свободе слова, человеческих правах, мире и гуманизме. Будьте верны словам и докажите еще раз, что мир и единство только принесет двум странам развитие и спокойствие.

Мы, кинематографисты Кыргызстана и Таджикистана поддержим вас и готовы помочь во всех ваших деяниях, решениях ради мира, чтобы воцарилось спокойствие в сердцах двух народов. Давайте делить хлеб на свадьбах!

И чтобы наши дети спокойно спали, пушки должны замолчать! Мы верим в вас и доверяем будущее своих детей!

С уважением и надеждой, кинематографисты Кыргызстана и Таджикистана".