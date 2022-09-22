В СИН отметили День государственного языка

В актовом зале Центрального аппарата Службы исполнения наказаний состоялось собрание коллектива по случаю 33-й годовщины принятия закона "О государственном языке Кыргызской Республики".

В заседании приняли участие председатель СИН, генерал-майор в/с Аскат Эгембердиев, начальник Главного штаба СИН, полковник в/с Баатыр Калыгулов, коллеги.

Почетными гостями торжественного мероприятия стали экс-глава комиссии по госязыку при президенте КР, известный лингвист и филолог, член-корреспондент НАН, Сыртбай Мусаев; представитель общественного фонда "Айтыш" и член Национального союза писателей Кыргызстана Акматбек Султанов; лауреат премии "Золотое перо" Национального союза писателей, акын Бердибек Жамгырчиев. Они выступили перед коллективом СИН, продемонстировав свои лучшие творческие таланты.

В своем поздравительном слове глава ведомства Аскат Раимжанович сказал, что присвоение кыргызскому языку статуса государственного – это большой шаг на пути к духовному обновлению общества, новому образу мышления, повышение достоинства родной речи.

В свою очередь профессор Сыртбай Жолдошевич отметил, что кыргызский язык – это признак нашей государственности, основа сплоченности и единства народа, наше вечное духовное достояние и национальное лицо.