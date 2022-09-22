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Фонд поддержки развития туризма КР запускает два масштабных проекта

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- Бакыт Басарбек
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Два глобальных проекта для нынешних и будущих поколений кыргызстанцев запускает Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике. В Бишкеке подписано соглашение о проектировании международного спортивного комплекса олимпийского уровня на Иссык-Куле и зоны отдыха Оруу-Сай. Выполнять его будет австрийская компания "Masterconcept", известная своими проектами туристической направленности, сообщает пресс-служба Фонда поддержки развития туризма в КР.

По данным пресс-службы, в 30 километрах от Бишкека на Оруу-Сае появится место, где в любое время года можно будет отдохнуть, насладиться общением с природой, отправиться в поход по живописным местам, пеший, конный или на велосипеде, поправить свое здоровье. И все это - в самых комфортных условиях. На Оруу-Сае построят 15 километров канатных дорог, более 50 километров горнолыжных трасс и путей, 5 гостиниц. В день зона отдыха сможет принять до 10 тысяч гостей, а за год количество посетителей составит около миллиона человек.

"Международный современный спортивный комплекс построят в Тамге. В нем будут созданы все условия для тренировки спортсменов олимпийского уровня, представляющих более 30 видов спорта – в первую очередь, греблю и плавание, легкую и тяжелую атлетику, единоборства. Там будет центр водных видов спорта, 400-метровый открытый атлетический стадион и мультиспортивный комплекс, где спортсмены смогут не только тренироваться, но и пройти реабилитацию.

Иссык-Куль давно признан удачным местом для подготовки к соревнованиям. Спортсмены приезжают сюда на сборы, космонавты – восстановиться после полетов. Высота в 1600 метров над уровнем моря и относительно мягкий климат, который позволяет тренироваться круглогодично, создают почти идеальные условия даже для олимпийцев. А радоновый источник, целебные грязи и лечебные травы привлекают в Тамгу всех, кто заботится о своем организме.

Отдохнуть и поправить здоровье в новом центре получат возможность не только спортсмены, но и обычные туристы. Для них построят отели, хостелы и шале.

Реализация проектов потребует серьезных финансовых вложений. Покрыть их предполагается за счет иностранных инвестиций.

Зона отдыха и олимпийский центр – это только две из многочисленных инициатив Фонда поддержки развития туризма. Среди других шаттлы GoBus, на которых можно доехать из Бишкека в аэропорт Манас, запуск единого кол-центра для туристов с номером 7000. А также обустройство эко-троп по всему Кыргызстану".


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URL: https://www.vb.kg/422880
Теги:
туризм, Кыргызстан
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