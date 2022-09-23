Погода
$ 82.62 - 83.62
€ 83.02 - 84.02

МВД КР призывает граждан не размещать в соцсетях провокационные материлы

63  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

МВД Кыргызской Республики напоминает об ответственности за распространение провокационных сообщений, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в последнее время участились случаи появления в социальных сетях различных ложных и недостоверных сообщений, содержащих провокационный характер.

"МВД призывает граждан не размещать в социальных сетях провокационные материалы, разжигающие расовую, этническую, национальную, религиозную вражду.

МВД предупреждает, что лица, распространяющие провокационные и иные материалы, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации, будут привлечены к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

МВД и его подразделения принимают меры по выявлению лиц, распространяющих подобные провокационные материалы. В последние дни в

социальных сетях активно публикуются сообщения, разжигающие межнациональную вражду. Например, около 20 пользователей социальных

сетей размещали агрессивные сообщения, провоцирующие межнациональную неприязнь. В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники органов внутренних дел Кыргызской Республики установили вышеуказанных граждан и доставили их в ОВД, по которым в настоящее время ведется расследование.

На данный момент общественно-политическая ситуация в стране и в приграничном районе Баткенской области стабильная. Сотрудники милиции совместно со всеми государственными органами предпринимают все меры по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан.

Граждане, распространяющие материалы имеющие признаки разжигания межрегиональной (межнациональной) вражды влечет за собой уголовную ответственность в соответствии со статьей 330 УК Кыргызской Республики (Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни)".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422885
Теги:
МВД, Кыргызстан, межнациональная вражда
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  