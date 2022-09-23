МВД КР призывает граждан не размещать в соцсетях провокационные материлы

МВД Кыргызской Республики напоминает об ответственности за распространение провокационных сообщений, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в последнее время участились случаи появления в социальных сетях различных ложных и недостоверных сообщений, содержащих провокационный характер.

"МВД призывает граждан не размещать в социальных сетях провокационные материалы, разжигающие расовую, этническую, национальную, религиозную вражду.

МВД предупреждает, что лица, распространяющие провокационные и иные материалы, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации, будут привлечены к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

МВД и его подразделения принимают меры по выявлению лиц, распространяющих подобные провокационные материалы. В последние дни в

социальных сетях активно публикуются сообщения, разжигающие межнациональную вражду. Например, около 20 пользователей социальных

сетей размещали агрессивные сообщения, провоцирующие межнациональную неприязнь. В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники органов внутренних дел Кыргызской Республики установили вышеуказанных граждан и доставили их в ОВД, по которым в настоящее время ведется расследование.

На данный момент общественно-политическая ситуация в стране и в приграничном районе Баткенской области стабильная. Сотрудники милиции совместно со всеми государственными органами предпринимают все меры по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан.

Граждане, распространяющие материалы имеющие признаки разжигания межрегиональной (межнациональной) вражды влечет за собой уголовную ответственность в соответствии со статьей 330 УК Кыргызской Республики (Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни)".