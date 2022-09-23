Жээнбек Кулубаев встретился с главами МИД стран, не имеющих выхода к морю

Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев принял участие во встрече министров иностранных дел развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По данным пресс-службы, во встрече приняли участие главы внешнеполитических ведомств стран, не имеющих выхода к морю.

"В своем выступлении Жээнбек Кулубаев подтвердил приверженность Кыргызстана реализации Венской программы действий для стран, не имеющих выхода к морю, на 2014-2024 годы с фокусом на развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения полноценного участия в международной торговле и эффективного восстановления после пандемии COVID-19.

Также министр иностранных дел КР подчеркнул важность сотрудничества между странами, не имеющими выхода к морю и партнерами по развитию во внедрении принципов "зеленой" экономики и проектов использования возобновляемых источников энергии, таких как гидроэнергетика.

Отдельно Жээнбек Кулубаев отметил важность учета интересов горных стран в Повестке группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Одновременно он подчеркнул важность работы этих стран в продвижении соответствующих международных инициатив. В качестве примера министр иностранных дел КР информировал об инициативе Кыргызской Республики по принятию резолюции 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН о реализации 5-летнего плана развития горных регионов на 2023-2027 годы и обратился с просьбой поддержать её".