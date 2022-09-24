Афиша: Где в Бишкеке интересно провести время в выходные и не только

В Кыргызском национальном театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева в воскресенье, 25 сентября, покажут легендарный спектакль "Материнское поле", посвященный матерям, потерявшим своих сыновей в Баткенской трагедии и 75-летию выдающейся кыргызской балерины, народной артистки СССР, лауреата Государственной премии СССР и Международной премии имени Айтматова Айсулу Токомбаевой.

Начало в 19 часов.

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова сегодня, 24 сентября, приглашает зрителей на спектакль "Торостук зөөкүр".

Начало в 18 часов 30 минут.

28 сентября в репертуаре БГДТ представление "Чыңгызхандын ак булуту".

Начало в 18 часов 30 минут.

29 сентября публику ждут на спектакле "Кыз күйөө".

Начало в 18 часов 30 минут.

30 сентября в театре можно посмотреть постановку "Бейтааныш".

Начало спектаклей в 18 часов 30 минут.

В выставочном зале Союза художников Кыргызской Республики галерее "Дубовый парк" имени Семена Чуйкова открылась персональная выставка Николая Евсеева.

В экспозицию вошли живопись и графика автора.

Посетить выставку можно до 9 октября.

Также в "Дубовом парке" продолжает работу первая персональная выставка Ислама Доорова.

Посетить выставку можно до 29 сентября.

Вход на выставки свободный.

Галерея работает с 11 до 17 часов каждый день кроме понедельника.

"Дубовый парк" находится по адресу: улица Пушкина, 78 А.

В Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова 28 сентября меломаны могут услышать новую программу произведений великого кинокомпозитора Людовико Эйнауди. Произведения прозвучат в исполнении музыкантов коллектива tynda. music.

Начало концерта в 18 часов 30 минут.

В этот же день, 28 сентября, Эрнис Асаналиев приглашает в Большой зал филармонии на концерт классической музыки.

Публика услышит президентский камерный оркестр "Манас" под управлением народного артиста Кыргызской Республики и солистку оркестра "Астана Опера", лауреата международных конкурсов Балжан Сапарову (флейта).

Начало в 18 часов.

29 сентября бишкекчан и гостей столицы приглашают на юбилейный концерт заслуженной артистки Кыргызской Республики Гульмиры Токомбаевой. В этот вечер будет исполнен "Концерт для фортепиано с оркестром №2" Сергея Рахманинова. Вместе с юбиляром выступит Кыргызский государственный академический симфонический оркестр имени Джумахматова под руководством народного артиста Кыргызской Республики Рахата Осмоналиева.

Мероприятие будет благотворительным. Организаторы установят урну для сбора денежных средств для пострадавших во время конфликта на границе.

Вход на концерт свободный.

Начало в 18 часов 30 минут.

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева в воскресенье, 25 сентября, состоится открытие нового осеннего сезона музыкального мероприятия Live Orchestra, организованного совместно с Чуйским камерным оркестром. Мероприятие перенеслось с 17-го сентября.

Live Orchestra - это время "живого" объединения двух видов искусства: музыкального и изобразительного.

Деньги от продажи билетов на концерт пойдут в фонд помощи пострадавшим в Баткене.

Приобретенные ранее билеты остаются действительными.

Начало в 15 часов.

КНМИИ находится по адресу: улица Абдрахманова, 196.