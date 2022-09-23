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Прогноз погоды: На выходных без осадков

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- Айжан Мамбеталиева
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В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды на 24 и 25 сентября.

Бишкек

24 сентября

Ночь14 … 16 °C День 29 … 31 °C

25 сентября

Ночь 13 … 15 °C День 28 … 30 °C

Ош

24 сентября

Ночь 14 … 16 °C День 30 … 32 °C

25 сентября

Ночь 14 … 16 °C День 29 … 31 °C

Чолпон-Ата

24 сентября

Ночь 4 … 6 °C День 23 … 25 °C

25 сентября

Ночь 10 … 12 °C День 19 … 21 °C

Нарын

24 сентября

Ночь 4 … 6 °C День 24 … 26 °C

25 сентября[/b

Ночь ]4 … 6 °C День 23 … 25 °C

[b]Талас

24 сентября

Ночь 9 … 11 °C День 26 … 28 °C

25 сентября

Ночь 8 … 10 °C День 26 … 28 °C

Без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду.


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URL: https://www.vb.kg/422889
Теги:
Кыргызгидромет, Кыргызстан, прогноз погоды
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