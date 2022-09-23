Прогноз погоды: На выходных без осадков

В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды на 24 и 25 сентября.
Бишкек
24 сентября
Ночь14 … 16 °C День 29 … 31 °C
25 сентября
Ночь 13 … 15 °C День 28 … 30 °C
Ош
24 сентября
Ночь 14 … 16 °C День 30 … 32 °C
25 сентября
Ночь 14 … 16 °C День 29 … 31 °C
Чолпон-Ата
24 сентября
Ночь 4 … 6 °C День 23 … 25 °C
25 сентября
Ночь 10 … 12 °C День 19 … 21 °C
Нарын
24 сентября
Ночь 4 … 6 °C День 24 … 26 °C
25 сентября[/b
Ночь ]4 … 6 °C День 23 … 25 °C
[b]Талас
24 сентября
Ночь 9 … 11 °C День 26 … 28 °C
25 сентября
Ночь 8 … 10 °C День 26 … 28 °C
Без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду.