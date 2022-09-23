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В Баткенскую область доставлено 1332 тонны гумпомощи

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-центр МЧС дает информацию по эвакуации жителей Баткенской области и поставки им гумпомощи.

В настоящее время в Баткенской области в безопасные районы были эвакуированы 136 тысяч 770 граждан. Из них 113 803 граждан эвакуированы в домах местных жителей, 4671 гражданин находятся на специальной эвакуационных пунктах, 4539 граждан выехали из своего дома в другие области к родственникам. 13757 граждан возвращаются на свое постоянное место жительство.

Из айылного аймака Жекенди Чон-Алайского района Ошской области эвакуирован 5301 гражданин. В настоящее время в Баткенскую область доставлено в общей сложности 1332 тонны гумпомощи, из них министерством доставлено 189 тонн, собственными силами граждан доставлено 942 тонны.

На складе находится 201 тонна гуманитарной помощи. Собранная гумпомощь со всех регионов республики отправляется в Баткенскую область.

По всей республики организованы 184 пункта сбора гуманитарной помощи: в Ошской области - 44, в Джалал-Абадской области - 13, в Нарынской области – 6, в Иссык-Кульской области - 64, в Таласской области-43, в Чуйской области – 12, в городе Ош – 1; в Бишкеке – 1.

КР ӨКМ сайтына түз шилтемени көрсөтпөстөн маалыматтарды көчүрүүгө жана жайгаштырууга тыюу салынат || Копирование и размещении информации запрещено без указания прямой ссылки на сайт МЧС КР. Источник: https://mchs.gov.kg/ru/informatsiya-po-evakuatsii-i-gumpomoshhi-9/


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URL: https://www.vb.kg/422891
Теги:
Баткенская область, гуманитарная помощь, Ошская область, Кыргызстан
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