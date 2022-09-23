В Узбекистане сняли с должности сразу четырех главных имамов районов

Председатель Управления мусульман Узбекистана муфтий Нуриддин Холикназаров провел заседание главных имам-хатибов районов и городов. По его итогам четыре главных имама районов были сняты с должности, а еще один – получил выговор, сообщают СМИ со ссылкой на Уза.

Имамы были уволены за то, что они не проявили добросовестного подхода к своим обязанностям, не приложили серьезных усилий для удовлетворения потребностей верующих мусульман и не соответствовали статусу имама.

В частности, были уволены:

главный имам Термезского района Сурхандарьинской области Яхья Очилов; главный имам Алтынсайского района Сурхандарьинской области Мамаюсуф Маматкулов; главный имам Шахриханского района Андижанской области Иззатулла Тургунов; главный имам Сергелинского района Ташкента Эшмурод Ахбутаев.

Дисциплинарные меры были наложены на главного имама Сохского района Ферганской области Вахиджона Камолова.