Погода
$ 82.62 - 83.62
€ 83.02 - 84.02

В Узбекистане сняли с должности сразу четырех главных имамов районов

174  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель Управления мусульман Узбекистана муфтий Нуриддин Холикназаров провел заседание главных имам-хатибов районов и городов. По его итогам четыре главных имама районов были сняты с должности, а еще один – получил выговор, сообщают СМИ со ссылкой на Уза.

Имамы были уволены за то, что они не проявили добросовестного подхода к своим обязанностям, не приложили серьезных усилий для удовлетворения потребностей верующих мусульман и не соответствовали статусу имама.

В частности, были уволены:

  1. главный имам Термезского района Сурхандарьинской области Яхья Очилов;
  2. главный имам Алтынсайского района Сурхандарьинской области Мамаюсуф Маматкулов;
  3. главный имам Шахриханского района Андижанской области Иззатулла Тургунов;
  4. главный имам Сергелинского района Ташкента Эшмурод Ахбутаев.

Дисциплинарные меры были наложены на главного имама Сохского района Ферганской области Вахиджона Камолова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422892
Теги:
ислам, мечеть, увольнение, Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  