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Ветераны ДОК подарили коллегам из МВД прибор для снайперского оружия

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба ГСИН сообщает, что ветераны ДОК подарили коллегам-силовикам из МВД прибор для снайперского оружия.

Опасность боестолкновений на границе с Таджикистаном полностью не миновала. Поэтому ветераны 5-го батальона департамента охраны и конвоирования службы исполнения наказаний Минюста КР, расположенного в Джалал-Абаде, собрали 16 тысяч сомов из личных сбережений и приобрели специальный набор для ночной стрельбы (прибор ночного видения, тепловизор).

В торжественной обстановке этот прибор был передан личному составу в/ч №704 Внутренних войск МВД КР в городе Джалал-Абаде.

Военнослужащие этой части будут откомандированы в первую очередь в районы боевых действий при осложнении обстановки.


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URL: https://www.vb.kg/422898
Теги:
ГСИН, МВД, оружие, Таджикистан, Кыргызстан
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