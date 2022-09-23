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Данияр Амангельдиев поздравил кыргызстанцев с Днем государственного языка

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Министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев поздравил кыргызстанцев с Днем государственного языка:

"Уважаемые коллеги, соотечественники!

Искренне поздравляю вас с Днем государственного языка Кыргызской Республики!

23 сентября 1989 года Верховный Совет Кыргызской ССР принял закон, согласно которому кыргызский язык обрел статус государственного языка. Это стало значительным шагом в построении независимого государства.

Пусть государственный язык, который является языком величайшего достояния мировой культуры - эпоса "Манас", язык Алыкула Осмонова, Чингиза Айтматова, будет служить единству, развитию и процветанию народа Кыргызстана.

Желаю и в дальнейшем нашему народу счастья, мира и благоденствия!".


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URL: https://www.vb.kg/422903
Теги:
кыргызский язык, Минэкономики
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