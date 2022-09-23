Художники из Таджикистана и Кыргызстана призывают народы к миру

Художник из Таджикистана Фаррух Сафарзаде и его коллега из Кыргызстана Талгат Нурдинов своим искусством призывают народы двух стран к миру.

Во Всемирной сети появились картины двух художников. После трагических событий, случившихся на кыргызско-таджикской границе, эти представители двух соседствующих народов не смогли промолчать. Сначала в Интернете появилась картина Фарруха Сафарзаде. На ней кыргызский и таджикский мальчики бегут по полю, а над ними на фоне голубого неба и величественных гор парят два воздушных змея, окрашенных в цвета флагов Кыргызской Республики и Республики Таджикистан.

"Мне очень хотелось хоть как-то сбавить уровень напряжения между двумя народами. В субботу пришла идея коллаборации с моими друзьями - графическими дизайнерами Кыргызстана, а также собрать наших таджикских художников. Я понимал, что ребята тоже за мир, но волнение написать все же было. Я нашел повод - день рождения Талгата, которого я первым разбудил, наверное, поздравительными сообщениями и вопросом о готовности коллаборации. Отозвалось и много других талантливых ребят, но в силу занятости поучаствовать смогли не все", - написал Фаррух Сафарзаде на своей странице в Facebook.

Картина таджикского художника очень быстро стала популярной. Пользователи социальной сети из Кыргызстана ставили под публикацией свои лайки, сохраняли изображение и делились им с друзьями.

Дизайнер и художник из Бишкека Талгат Нурдинов поддержал идею Фарруха и создал свое произведение. На его картине на скамейке обнявшись сидят два счастливых старика – кыргыз и таджик. Аксакалы улыбаются, разглядывая что-то на экране мобильного телефона. Это те самые мальчишки, запускавшие когда-то воздушных змеев.

"Выражаю соболезнования всем пострадавшим, потерявшим близких в эти тяжелые дни. Очень хотелось бы, чтобы в будущем такие проблемы решались только мирным путем, ведь каждый народ хочет жить в мире и согласии. Арт от художника из Таджикистана @faralp для меня стал теплым лучем в ряду холодных новостей. И я решил тоже создать работу, в которой отображена долгая счастливая жизнь его героев", - пояснил Талгат Нурдинов.

В подобного рода конфликтах всегда страдает простой народ с обеих сторон. Очень хочется, чтобы подобного рода трагедии никогда не повторялись. По мнению авторов работ, художники, конечно, не могут напрямую влиять на ситуацию. Но очень надеются, что им по силам добавить немного доброты в сердца людей. Ведь большинство хочет жить в мире и согласии.