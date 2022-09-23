Министерство образования: 58 школ в Кыргызстане нужно перестраивать

Корреспонденты vb.kg сделали информационный запрос в Министерство образования и науки, с просьбой уточнить, сколько в республике имеется аварийных школ и какие из них планируется отреставрировать?
В министерстве, рассмотрев запрос, поясняют, что одним из перспективных направлений обеспечения безопасной образовательно среды определено строительство школ взамен тех, которые нуждаются в капительном ремонте либо в новом строительстве.
В целях детального обследования аварийных школ была создана межведомственная комиссия по инвентаризации аварийных зданий общеобразовательных организаций Кыргызстана, в состав которой вошли представители министерства образования и науки, министерства чрезвычайных ситуаций, государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при технической безопасности, департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Комиссия разделилась на две группы, одна группа выехала в южный регион, вторая - в северный.
Данная комиссия с выездом на места изучила состояние аварийных школ.
По результатам проведенной работы и обследования школ на местах, был подготовлен список из 245 аварийных школ по республике: Бишкек – 6, Чуйская область – 15, Ош – 5, Ошская область – 66, Иссык-кульская область – 32, Джалал-Абадская область – 50, Нарынская область – 28, Баткенская область – 26, Таласская область – 17.
Данный список был разделен на три перечня:
На сентябрь этого года, из них:
Также корреспондент интересовался, какая школа самая старая и какого она года? В министерстве уточнили, что Покровская неполная средняя школа в селе Покровка Манасского района Таласской области была построена в 1878 году и по сей день функционирует.