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Министерство образования: 58 школ в Кыргызстане нужно перестраивать

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- Жан Алиев
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Корреспонденты vb.kg сделали информационный запрос в Министерство образования и науки, с просьбой уточнить, сколько в республике имеется аварийных школ и какие из них планируется отреставрировать?

В министерстве, рассмотрев запрос, поясняют, что одним из перспективных направлений обеспечения безопасной образовательно среды определено строительство школ взамен тех, которые нуждаются в капительном ремонте либо в новом строительстве.

В целях детального обследования аварийных школ была создана межведомственная комиссия по инвентаризации аварийных зданий общеобразовательных организаций Кыргызстана, в состав которой вошли представители министерства образования и науки, министерства чрезвычайных ситуаций, государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при технической безопасности, департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Комиссия разделилась на две группы, одна группа выехала в южный регион, вторая - в северный.

Данная комиссия с выездом на места изучила состояние аварийных школ.

По результатам проведенной работы и обследования школ на местах, был подготовлен список из 245 аварийных школ по республике: Бишкек – 6, Чуйская область – 15, Ош – 5, Ошская область – 66, Иссык-кульская область – 32, Джалал-Абадская область – 50, Нарынская область – 28, Баткенская область – 26, Таласская область – 17.

Данный список был разделен на три перечня:

  1. 1 перечень – список из 123 школы, остро нуждающихся в новом строительстве.
  2. 2 перечень – список из 91 школы, где школы находятся не в таком критическом состоянии, но где требуется строительство дополнительных корпусов или капитальная реконструкция.
  3. 3 перечень – список из 31 школы, где строительство уже ведется либо запланировано за счет средств фондов, международных проектов и внебюджетных средств (Иссык-Кульский фонд развития, Саудовский фонд развития, проект МЧС ERIK и другие).

На сентябрь этого года, из них:

  1. В 15 школах строительство завершено за счет средств республиканского бюджета.
  2. В 6 школах строительство завершено за счет средств Саудовского фонда развития.
  3. В 2 школах строительство завершено за счет других средств.
  4. В 2 школах проведен капитальный ремонт за счет мэрии Бишкека.
  5. 110 школ находятся в ведении Госстроя.
  6. В 11 школах идет строительство за счет кредитных средств Саудовского фонда развития.
  7. В 16 школах идет строительство за счет кредитных средств благотворительных фондов (Иссык-Кульский фонд развития, Катарский благотворительный фонд, проект Всемирного банка ERIK и т.д).
  8. 14 школ вошли в перечень второго компонента проекта Всемирного банка ERIK.
  9. 11 школ нуждаются в капитальном ремонте.
  10. 58 школ нуждаются в новом строительстве.

Также корреспондент интересовался, какая школа самая старая и какого она года? В министерстве уточнили, что Покровская неполная средняя школа в селе Покровка Манасского района Таласской области была построена в 1878 году и по сей день функционирует.


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URL: https://www.vb.kg/422905
Теги:
ремонт
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