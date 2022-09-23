Министерство образования: 58 школ в Кыргызстане нужно перестраивать

Корреспонденты vb.kg сделали информационный запрос в Министерство образования и науки, с просьбой уточнить, сколько в республике имеется аварийных школ и какие из них планируется отреставрировать?

В министерстве, рассмотрев запрос, поясняют, что одним из перспективных направлений обеспечения безопасной образовательно среды определено строительство школ взамен тех, которые нуждаются в капительном ремонте либо в новом строительстве.

В целях детального обследования аварийных школ была создана межведомственная комиссия по инвентаризации аварийных зданий общеобразовательных организаций Кыргызстана, в состав которой вошли представители министерства образования и науки, министерства чрезвычайных ситуаций, государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при технической безопасности, департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Комиссия разделилась на две группы, одна группа выехала в южный регион, вторая - в северный.

Данная комиссия с выездом на места изучила состояние аварийных школ.

По результатам проведенной работы и обследования школ на местах, был подготовлен список из 245 аварийных школ по республике: Бишкек – 6, Чуйская область – 15, Ош – 5, Ошская область – 66, Иссык-кульская область – 32, Джалал-Абадская область – 50, Нарынская область – 28, Баткенская область – 26, Таласская область – 17.

Данный список был разделен на три перечня:

1 перечень – список из 123 школы, остро нуждающихся в новом строительстве. 2 перечень – список из 91 школы, где школы находятся не в таком критическом состоянии, но где требуется строительство дополнительных корпусов или капитальная реконструкция. 3 перечень – список из 31 школы, где строительство уже ведется либо запланировано за счет средств фондов, международных проектов и внебюджетных средств (Иссык-Кульский фонд развития, Саудовский фонд развития, проект МЧС ERIK и другие).

На сентябрь этого года, из них:

В 15 школах строительство завершено за счет средств республиканского бюджета. В 6 школах строительство завершено за счет средств Саудовского фонда развития. В 2 школах строительство завершено за счет других средств. В 2 школах проведен капитальный ремонт за счет мэрии Бишкека. 110 школ находятся в ведении Госстроя. В 11 школах идет строительство за счет кредитных средств Саудовского фонда развития. В 16 школах идет строительство за счет кредитных средств благотворительных фондов (Иссык-Кульский фонд развития, Катарский благотворительный фонд, проект Всемирного банка ERIK и т.д). 14 школ вошли в перечень второго компонента проекта Всемирного банка ERIK. 11 школ нуждаются в капитальном ремонте. 58 школ нуждаются в новом строительстве.

Также корреспондент интересовался, какая школа самая старая и какого она года? В министерстве уточнили, что Покровская неполная средняя школа в селе Покровка Манасского района Таласской области была построена в 1878 году и по сей день функционирует.