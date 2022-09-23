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Талисманом Всемирных игр кочевников 2022 года стал волк

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- Айжан Мамбеталиева
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Волк признан талисманом предстоящих IV Всемирных игр кочевников. Образ представили организаторы на официальных страницах в социальных сетях.

Игры пройдут с 29 сентября по 2 октября в турецком городе Изнике на побережье одноименного озера в 125 километрах от Стамбула. В них ожидается участие свыше трех тысяч спортсменов из 102 стран.

Всемирные игры кочевников были созданы в Кыргызстане. Их проводили каждые два года с 2014 по 2018 год. Затем эстафету передали Турции. ВИК 2020 и 2021 года перенесли из-за пандемии COVID-19.

Символом III ВИК был снежный барс, автором образа которого стал режиссер-аниматор Толгобек Койчуманов. Тогда он отметил, что идея представить талисманом Игр снежного барса связана с важностью вопроса защиты этого животного.


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URL: https://www.vb.kg/422906
Теги:
спорт, Турция, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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