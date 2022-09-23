В военкоматы РФ уже самостоятельно явились 10 тысяч россиян

В Минобороны в четверг сообщили, что, не дожидаясь повесток в рамках частичной военной мобилизации, в военкоматы уже самостоятельно явились 10 тысяч россиян. "КоммерсантЪ" заглянул в несколько комиссариатов, чтобы проверить, как проходит мобилизационная кампания.

"За первые сутки проведения частичной мобилизации в военные комиссариаты прибыло более 10 тысяч граждан самостоятельно, не дожидаясь получения повестки",- отрапортовал вчера о старте кампании представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский. Господин Цимлянский при этом дал официальное разъяснение, кто из россиян освобожден от призыва в рамках мобилизации:

"Забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий ОПК; граждане, признанные временно негодными к военной службе по состоянию здоровья; граждане, занятые постоянным уходом за членом семьи либо являющимися инвалидами I группы; граждане, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет; граждане, матери которых, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа".

Таким образом, военное ведомство впервые уточнило, что по состоянию здоровья отправки в части избегнут только военнообязанные так называемой категории "Г". Всего категорий, о которых идет речь, пять. "А" - годен к службе, абсолютно здоров и не имеет никаких проблем со здоровьем. "Б" - годен с незначительными ограничениями. "В" - ограниченно годен к военной службе (освобождение от призыва в мирное время). "Г" - временно негоден к военной службе. Основанием зачисления в последнюю категорию является заболевание или травма, которые предполагают вероятность выздоровления. Отсрочка в этом случае может даваться минимум на полгода, предусмотрена возможность ее продления. "Д" - негоден к военной службе (гражданин освобождается от воинской обязанности в целом). Ранее дискуссии вызвал вопрос, касается ли мобилизация россиян, у которых в военном билете есть отметка с категорией "В". Минобороны дало недвусмысленный ответ: в перечне, представленным господином Цимлянским, эта категория не фигурирует.

Владимир Цымлянский также заявил, что очередности призыва граждан из запаса не установлено. "Тем не менее приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности,- отметил представитель Минобороны.- Необходимо понимать, что количество призываемых граждан определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей. Одним из основных факторов является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта". Господин Цимлянский назвал и приоритетные категории, которые "необходимы для выполнения задач": "Это, конечно же, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители".

В военном ведомстве также подчеркнули, что граждане, которые "находятся за пределами страны в краткосрочной поездке и по месту жительства в России состоят на воинском учете, могут быть призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации".