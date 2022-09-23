В Оше прошло мероприятие ко Дню государственного языка

Сегодня, 23 сентября, в городе Ош прошло мероприятие, приуроченное ко Дню государственного языка Кыргызской Республики. В мероприятии приняли участие вице-мэр города Ош Венера Рыскулова, заместитель председателя городского кенеша Кушбак Шаиев и представители сферы образования. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

"В начале мероприятия собравшиеся почтили минутой молчания память погибших в Баткенских событиях.

В своем выступлении вице-мэр отметила, что в этом году отмечается 33-летие принятия государственного языка Кыргызской Республики и призвала каждого быть примером подрастающего поколения, говоря на кыргызском языке.

В рамках мероприятия, Почетными грамотами и денежными премиями мэрии города Ош были награждены преподаватели высших учебных заведений и школьные учителя, внесшие вклад в развитие государственного языка.

Кроме того, вручены соответствующие сертификаты победителям и призерам объявленных конкурсов в рамках текущего месячника.

Напомним, что в целях популяризации и распространения кыргызского языка был проведен ряд конкурсов среди муниципальных и государственных служащих, студентов и учащихся, поэтов и писателей на грамотность письма".