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КНБ Казахстана подтвердил рост числа въезжающих в Казахстан россиян

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Пограничная служба КНБ Казахстана сообщила, что на сегодня на казахстанско-российской границе отмечается увеличение количества въезжающих в Казахстан иностранных граждан.

"На 4-х наблюдается скопление в связи с увеличившимся потоком пассажиров и транспортных средств. Ситуация находится на особом контроле", - заверили в Погранслужбе.

По данным ведомства, 30 автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме.

Пограничная служба сообщила, что совместно с компетентными государственными органами "обеспечивается безопасность и соблюдение правопорядка на погранпереходах". Также в этом вопросе казахстанские пограничники взаимодействуют с российским пограничным ведомством.

Сегодня стало известно, что с начала 2022 года в Казахстан въехало 4,3 миллиона иностранцев, по данным миграционной службы МВД. Из этого числа 1,6 миллиона - россияне.

Между тем в комитете государственных доходов сообщили, что с 21 сентября, когда в России была объявлена мобилизация, количество легковых машин, которые едут из России в Казахстан, стало больше на 20 процентов. Скопления авто наблюдаются на границе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях.

После того как президент России Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию, на протяжении короткого времени билеты из Москвы в страны, куда гражданам России разрешен безвизовый въезд, были раскуплены в течение нескольких часов, а на сухопутных пограничных пунктах, в том числе на границе с Казахстаном, возникли очереди из автомобилей.

Источник: Радио Азатлык


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URL: https://www.vb.kg/422916
Теги:
граница, Казахстан, Россия
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