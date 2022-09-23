Лукашенко: Беларусь рассчитывает получить членство в ШОС уже через год

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что республика планирует вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) через год, передает агентство БЕЛТА.

"Все проходили этот путь за исключением учредителей. Следующее заседание в Индии, и мною поставлена задача всем органам власти и МИД прежде всего, чтобы мы этот путь прошли за год (раньше не соберется организация)", - сказал Александр Лукашенко.

По положению о приеме новых членов в ШОС государство-заявитель должно присоединиться к действующим в организации международным договорам (а их около 40), внести необходимые изменения в национальное законодательство. Например, Ирану на это понадобилось более полутора лет. "Он прошел тот же путь, что мы должны пройти, - отметил Президент. - Мы за год сделаем. И как только мы примем все, что там наработано, они всю эту информацию соберут и в Дели - на стол главам государств. Принимают решение, как и по Ирану. Есть - мы становимся членами. Этот путь все должны пройти".

Как сообщалось, Александр Лукашенко 15-16 сентября принял участие в саммите ШОС. Для Беларуси главным итогом встречи глав государств в Самарканде стало начало процедуры ее приема в члены организации. Заявка белорусской стороны была поддержана на саммите единогласно.