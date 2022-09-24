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План действий "Зеленый город" будет реализован в Бишкеке

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- Айжан Мамбеталиева
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В Бишкеке начинается разработка Плана действий "Зеленый город" (ПДЗГ), призванного помочь муниципалитету сформулировать свое видение устойчивого развития и стратегические цели.

План будет осуществлен в рамках программы ЕБРР "Зеленые города", к котороймуниципалитет присоединился в 2019 году. Среди прочего, документ поможет разработать план действий и направить инвестиции, необходимые для решения первоочередных экологических проблем.

Над разработкой плана будет трудиться группа международных консультантов в тесном сотрудничестве с мэрией столицы и ЕБРР.

Основными тематическими областями плана станут качество воздуха, воды и почвы, риски изменения климата, транспортная инфраструктура, строительные нормы, промышленность, энергетика и управление твердыми отходами.

Разработка плана действий финансируется правительством Японии.

О запуске процесса разработки Плана объявили сегодня первый вице-мэр г. Бишкека Мирлан Байгончоков, региональный директор ЕБРР в Кыргызской Республике, Таджикистане и Туркменистане Айтен Рустамова и посол Японии в Кыргызской Республике Сигеки Маэда.

Во время мероприятия первый вице-мэр столицы Мирлан Байгончоков отметил, что проект полностью соответствует нашим задачам, национальным стратегиям Кыргызской Республики и принятым обязательствам в части экологии и адаптации к изменениям климата.

"Данный проект полностью соответствует нашим задачам, национальным стратегиям Кыргызской Республики и принятым обязательствам в части экологии и адаптации к изменениям климата. Бишкек, будучи столицей республики должен взять на себя роль флагмана в этом процессе. Поэтому проект, который мы сегодня запускаем, является своевременным и важным", - сказал первый вице-мэр.

"Программа ЕБРР "Зеленые города" предоставляет городу Бишкек возможность разработать план действий, объединяющий долгосрочные цели развития с амбициозной программой "зеленого" роста", - отметила региональный директор ЕБРР в Кыргызской Республике, Таджикистане и Туркменистане Айтен Рустамова.

На мероприятии также приняли участие представители структурных подразделений мэрии и заинтересованных сторон, включая бизнес-ассоциации и гражданское общество.


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URL: https://www.vb.kg/422923
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан
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