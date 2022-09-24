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Министры иностранных дел КР и Польши обсудили сотрудничество

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- Айжан Мамбеталиева
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В рамках участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев встретился с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневым Рау.

Стороны затронули вопросы взаимодействия как на двусторонней основе, так и в рамках ОБСЕ, председательство в котором в текущем году осуществляет Польша.

Жээнбек Кулубаев отметил, что Кыргызстан рассматривает ОБСЕ в качестве важной многосторонней площадки для равноправного и взаимоуважительного диалога между государствами-участниками по вопросам безопасности и сотрудничества на пространстве ОБСЕ.

Глава внешнеполитического ведомства КР проинформировал о ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе и подчеркнул о приверженности КР к деэскалации и неизменной позиции о необходимости разрешения спорных вопросов между странами исключительно политико-дипломатическим путем.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления двустороннего сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес, а также график организации взаимных визитов на различном уровнях.


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URL: https://www.vb.kg/422926
Теги:
МИД, ОБСЕ, США, Кыргызстан
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