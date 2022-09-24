Министр здравоохранения провела встречу с партнерами по развитию

Министр здравоохранения Гулнара Баатырова провела встречу с группой сектора здравоохранения в рамках Координационной группы реагирования на стихийные бедствия.

Министр поделилась актуальной информацией о проводимых мероприятиях по оказанию медицинской помощи пострадавшим в ходе вооруженного вторжения в Баткенскую область. Она особо подчеркнула, что основные медицинские услуги оказываются непрерывно, всем нуждающимся оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В ходе совещания министр заслушала информацию от партнеров по развитию об оказываемой помощи и призвала сконцентрировать внимание на подготовке системы здравоохранения в ответ на реагирование на аналогичные ситуации, укрепить инфраструктуру организаций здравоохранения Баткенской и Ошской областей, а также поддержку проработки механизмов координации.

В заключение министр поблагодарила партнеров по развитию и доноров за оказываемую поддержку по реагированию на кризисное событие.

В свою очередь, партнеры по развитию выразили слова соболезнования родным и близким погибших наших соотечественников. А также выразили приверженность к оказанию технической помощи сектору здравоохранения КР.