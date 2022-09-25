В Оше проводятся гидравлические испытания тепловых сетей

Администрация ТЭЦ города Ош доводит до сведения всех потребителей тепловой энергии, что с 3 по 8 октября 2022 года будут проводиться гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных тепловых сетей для определения механической прочности трубопроводов и запорной арматуры.

Всем потребителям тепловой энергии: ведомственным организациям, объектам городского управления образования, учреждений здравоохранения, жилым домам, территориальным управлениям, подключенным к тепловым сетям ТЭЦ Оша до 1 октября необходимо закрыть запорную арматуру на границах разделов и на элеваторных узлах во избежание порывов в системе отопления.

Гидравлические испытания и промывка проводятся в 4 этапа.

I - этап: (с 3 по 4 октября) по улицам: Курманжан Датка, Ленина, Гапара Айтиева, Амир Тимура, Супаналиева, Алиева, Абдыкадырова (Интернациональная).

II - этап: (с 4 по 5 октября ) по улицам: Масалиева (от областного военкомата до Ошского района), Узгенская, Раимбекова, Карасуйская, Монуева, Ашимахунова, Навои, Шакирова, Ошская.

III - этап: (с 5 по 07 октября ) по улицам: М-3 Ø700мм до Автотреста, Салиевой, Раззакова, Касымбекова, Джим, Мира, Жаны-Чек (от Ошского района до ТЭЦ).

IV - этап: (с 7 по 8 октября) Поликлиника Управления внутренних дел (УВД), Историко-юридический факультет Ош ГУ, ОАО "Ошэлектро", Ош РЭС, Юр.академия, профилакторий-санаторий "Барчын", поликлиника "Мир семьи", М-2 Ø500мм.

Администрация ТЭЦ Оша еще раз обращает ваше внимание на необходимость закрытия запорной арматуры и просит граждан быть максимально внимательными к тепловым сетям в указанные выше дни в период проведения гидравлических испытаний, просьба не оставлять свои квартиры без присмотра.

Ошская ТЭЦ не несет ответственности за аварийные ситуации.